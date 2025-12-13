Külföld
Trump utasította az európai vezetőket, hogy kényszerítsék térdre Zelenszkijt a békéért?
Az Egyesült Államok célja egyértelmű
Az amerikai lap forrásai szerint a találkozó tétje óriási, mivel a Fehér Ház határozott szándéka, hogy 2025 végéig megszülessen a megállapodás az orosz–ukrán háború lezárásáról. Witkoff személyes jelenléte azt a törekvést jelzi, hogy Washington minél előbb elsimítsa az ellentéteket a saját és a kijevi vezetés elképzelései között.
A berlini egyeztetésen a tervek szerint jelen lesz:
- Emmanuel Macron francia elnök,
- Keir Starmer brit miniszterelnök,
- és Friedrich Merz német kancellár.
Feszült telefonhívás előzte meg az utat
A lap értesülései szerint az európai vezetők eredetileg személyesen Donald Trumppal szerettek volna találkozni, ám a terv megváltozott egy közelmúltbeli, indulatoktól sem mentes egyeztetés után.
A beszélgetést ismerő források szerint Trump kerek-perec közölte német, francia és brit kollégájával: „Nyomást kell gyakorolniuk Zelenszkijre, hogy fogadja el az Egyesült Államok által javasolt béketerv feltételeit.”
A cikk szerint ezek a feltételek kifejezetten fájdalmasak Ukrajna számára: az országnak bele kellene egyeznie jelentős területi veszteségekbe, valamint hadereje létszámának korlátozásába, vette észre a Kárpát Hír.