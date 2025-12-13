Olaszország is elfordult Ukrajnától?

Hivatalosan is beállt Belgium mögé Olaszország, és elutasítja azt az európai uniós tervet, amely 210 milliárd eurónyi, befagyasztott orosz állami vagyont csoportosítana át Ukrajna támogatására – számol be róla a Politico egy birtokába jutott belső dokumentum alapján. A lépés alig egy héttel a decemberi EU-csúcs előtt komoly akadályt gördít az Európai Bizottság törekvései elé.

Az Európai Bizottság azt szerette volna elérni, hogy a tagállamok a december 18–19-i csúcson rábólintsanak a Belgiumban, az Euroclear elszámolóháznál tárolt orosz tartalékok felhasználására. Brüsszel ezeket az összegeket az ukrán gazdaság megsegítésére fordítaná. Belgium azonban eddig is tartózkodott a teljes elkobzástól, attól tartva, hogy egy esetleges orosz jogi siker esetén nekik kellene kártalanítaniuk Moszkvát - írta meg a Politico.

Az olasz kormány csatlakozásával jelentősen megváltoztak az erőviszonyok. Róma – az EU harmadik legnagyobb gazdasága – most azt javasolja, hogy a közvetlen vagyonátadás helyett keressenek alternatív megoldásokat.

Bár a négy ország a demonstratív egység érdekében megszavazta a szankciós szabály technikai módosítását, a dokumentumban hangsúlyozták: ez „nem jelent automatikus beleegyezést a befagyasztott orosz vagyon későbbi felhasználásába”. Véleményük szerint a bizottsági javaslatnak olyan széles körű jogi és pénzügyi következményei lennének, amelyek túlmutatnak a jelenlegi helyzeten.

A diplomáciai fékezés mögött olasz belpolitikai okok is húzódnak. Bár Giorgia Meloni miniszterelnök elkötelezett a szankciós politika mellett, koalíciója megosztott. Helyettese, a nyíltan oroszszimpatizáns Matteo Salvini ugyanis inkább a háború lezárását sürgető Donald Trump amerikai elnök álláspontjához húz.