Meddig van biztonságban Európa?

Wolfgang Ischinger úgy véli, hogy az ukrajnai háború befejezése után Európának sokkal nagyobb részét kell majd viselnie a tehernek.

Európa biztonságban van, amíg az ukrán csapatok továbbra is elrettentik az orosz agressziót – mondta Wolfgang Ischinger, a müncheni Biztonsági Konferencia elnöke a DW- nek adott interjújában.

Európa biztonságban van, miközben Ukrajnában háború dúl

„Amíg ezt a háborút (Oroszország Ukrajna ellen) ukrán barátaink – elszántan és bátran – vívják, Európa biztonságban van” – mondta.

Ischinger megjegyezte, hogy Ukrajna évek óta feltartóztatja az orosz hadsereget. Úgy véli, hogy a háború befejeztével Oroszországnak lesz ideje erőforrásokat felhalmozni és átszervezni erőit egy új, de nagyobb léptékű támadásra.

„Erőfeszítéseink, hogy képesek legyünk megvédeni Európát, ezzel nem érnek véget. Épp ellenkezőleg, csak most kezdődnek igazán. A terhet továbbra is az ukránok viselik. A háború befejezése után sokkal nagyobb részt kell majd viselnünk ebből a teherből” – tette hozzá a diplomata.

Egyetértett Mark Rutte NATO-főtitkárral abban is, hogy Oroszország következő célpontja a szövetséges országok lehetnek.

Ischinger beszélt Ukrajna és Oroszország közötti békemegállapodás lehetőségéről is. Elismerte az intenzív diplomáciai tevékenységet, de óvatos optimizmust fejezett ki azzal kapcsolatban, hogy ez mihez vezethet.

„Talán ez az intenzív munka valóban valamilyen megoldáshoz vezet egy igazán kulcsfontosságú kérdésben” – mondta Ischinger.

A háború megoldásának főbb kérdései

A diplomata bízik benne, hogy a háború megoldásának kulcskérdései a területi és biztonsági garanciák.

„És tudjuk, azt hiszem, tényleg tudjuk, hogy a papírra lejegyzett biztonsági garanciák általában pontosan annyit érnek, mint maga a papír, és nem sokkal többet. Más szóval felmerül a kérdés: hogyan lehet ezeket a garanciákat valódi tartalommal, valódi értékkel megtölteni azok számára, akiket védeniük kellene?” – tette hozzá Ischinger.