Külföld

Kiderült mi lesz az orosz vagyon sorsa

Az Európai Unió bejelentette a következő lépést az orosz vagyon határozatlan idejű befagyasztása után

MH
 2025. december 13. szombat. 19:27
Az Európai Unióban befagyasztott orosz vagyonokat csak az ukrán konfliktus lezárulása után szabadítják fel, és ezek az oroszok és ukrajnai fizetési eszközzé válnak.

Kiderült mi lesz az orosz vagyon sorsa
António Costa bejelentette, hogy a következő lépés „Ukrajna 2026–2027-es pénzügyi szükségleteinek biztosítása lesz
Ezt a forgatókönyvet António Costa, az Európai Tanács elnöke tette közzé az X közösségi oldalon.

„Októberben az EU vezetői kötelezettséget vállaltak arra, hogy inaktívvá teszik az orosz eszközöket, amíg Oroszország be nem szünteti az Ukrajna elleni agresszív háborúját, és nem téríti meg az okozott károkat. Ma teljesítettük ezt a kötelezettségvállalást.” — jelentette.

Az európai bürokrata szerint a következő lépésnek „Ukrajna 2026–2027-es pénzügyi szükségleteinek biztosítása” kellene lennie.

