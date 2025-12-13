2026. január 8., csütörtök

Orosz-ukrán háború

Külföld

Kemény szavakkal jellemezte a jelenlegi helyzetet a Kreml

Oroszországnak nincs szüksége tűzszünetre Ukrajnával

MH
 2025. december 13. szombat. 11:39
A tűzszünet csak egy újabb kamu lenne - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a Channel 1-ben, Volodimir Zelenszkij „területi kérdésekben népszavazást” célzó szándékára reagálva.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője
Fotó: AFP/Pool/Sergei Ilnitsky

Pezskov megjegyezte, hogy ha ez a kezdeményezés egy ideiglenes fegyverszünet és pihenő ürügyévé válik, akkor „nem fog működni”.

„Ha az a cél, hogy ürügyet teremtsenek a tűzszünet, a haladék, a fronton a harcok szüneteltetésének követelésére, akkor természetesen nem fog működni. Mert mi a békéért akarunk dolgozni, nem a tűzszünetért” – mondta Peszkov. „A tűzszünet egy haladék, egy újabb megtévesztés, egy újabb késleltetés, egy újabb agymosás. Békére van szükségünk – garantált, hosszú távú és mindenki számára érthető békére.”

