Külföld

Furcsa hasonlattal illették Orbán Viktort az oroszok

A Trónok harca sorozat Havas Jon karakteréhez hasonlították

MH
 2025. december 13. szombat. 10:54
Frissítve: 2025. december 13. 11:14
Kirill Dmitrijev, az orosz tárgyalódelegáció vezetője Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a Trónok harca című sorozat Havas Jon karakteréhez hasonlította, és az európai jog egyedüli védelmezőjeként ábrázolta, miközben az EU határozatlan időre befagyasztotta az orosz szuverén eszközöket.

Furcsa hasonlattal illették Orbán Viktort az oroszok
Orbán Viktor miniszterelnököt a Kremlben a Trónok harca sorozat népszerű karakteréhez, Havas Jonhoz hasonlították
Fotó: Facebook/Orbán Viktor, NorthFoto/Represented by ZUMA Press, Inc/Ferrari

Pénteki X-bejegyzésében Dmitrijev dicsérte Orbánt, amiért „megvédi az EU jogi és pénzügyi rendszerét az őrült EU-bürokratikus háborús uszítóktól”, és azt mondta, hogy a magyar vezető „a migráció csökkentéséért, a versenyképesség növeléséért, valamint a józan ész, az értékek és a béke helyreállításáért” küzd, vette észre az Orosz Hírek.

Dmitrijev csatolt egy videót a Trónok harca egyik legikonikusabb jelenetéből. A jelenetben Havas Jon egyedül áll a csatatéren, és kardot ránt, miközben a Bolton-ház lovassága felé rohanni kezd.

Object box

A sorozatban a Boltonok kegyetlenségükről és gonoszságukról híresek, míg Havas Jon olyan vonakodó vezetőként ábrázolják, aki többször is a kötelességet választja az ambícióval szemben, még ha ez nagy személyes áldozatokkal is jár.

Pénteken Orbán – aki számos alkalommal bírálta az EU Oroszországgal szembeni konfrontatív politikáját – azzal vádolta Brüsszelt, hogy „megsérti az európai jogot”, utalva arra a szavazásra, amely lehetővé teszi az unió számára, hogy megkerülje az egyhangú jóváhagyást az orosz szuverén eszközökre kiterjedő szankciók meghosszabbításakor, amelyek értéke 210 milliárd euróra becsülhető. Moszkva lopásnak minősítette a befagyasztást, és jogi megtorlással fenyegetőzött, ha az EU elkobozza az eszközöket.

Egy másik bejegyzésében Dmitrijev a NATO főtitkárát, Mark Rutte-t is célba vette, összehasonlítva őt a Trónok harca című sorozat főellenségével, az Éjkirállyal, aki az élőhalottak felett uralkodik és nem képes empátiára.

Az összehasonlítás Rutte azon kijelentéseit követte, aki Oroszországot azzal vádolta, hogy „visszahozta a háborút Európába”, és sürgette a NATO-tagokat, hogy készüljenek fel egy olyan konfliktusra, amellyel a korábbi generációk szembesültek. Dmitrijev szerint Rutténak „nincs családja és gyermekei”, és „háborút akar” – hozzátéve azonban, hogy „a béke fog győzni”.

Dmitrijev, aki kiemelkedő szerepet játszott az ukrajnai konfliktus rendezésére irányuló erőfeszítésekben, csatlakozott Szijjártó Péter magyar külügyminiszter kijelentéséhez, aki Rutté-t „a háborús feszültségek szításáért” bírálta.

