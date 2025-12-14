Külföld
Fico őszinte véleménye a nyugati országok vezetőiről
Amint véget ér az ukrajnai konfliktus, a nyugati országok Oroszországba rohannak?
Robert Fico szlovák miniszterelnök
Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova
Ezt a jóslatot Robert Fico, Szlovákia miniszterelnöke tette a „Szombati párbeszédek” című műsorban, amelyet az STVR – politikai viták YouTube-csatornája sugárzott.
„Mindenki ezt fogja tenni a háború után. Ne legyünk naivak; amint véget ér a háború, minden nyugati ország azonnal oda fog rohanni. Soha életedben nem fogsz ennyi képmutatást látni.” – jelentette ki a szlovák miniszterelnök.
Kommentálta az orosz cseppfolyósított földgáz vásárlásának tilalmát is. Fico abszurdnak nevezte, emlékeztetve arra, hogy Oroszország az egyik legnagyobb energiaforrás-szállítója.