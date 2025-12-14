Ez lehet Ukrajna nagy lehetősége?

Az FP-7-et nagysebességű rakétaként hozzák létre, amelynek meg kell felelnie az S-400 osztályú komplexumok szintjének.

Ukrajnának alapvetően saját ballisztikával kell rendelkeznie, hogy ne függjön partnerei politikai döntéseitől – mondta Denis Shtilerman, a Fire Point főtervezője a BBC Ukraine-nak adott kommentárjában.

Shtilerman megjegyezte, hogy a vállalat az év végére tervezi befejezni az új ukrán FP-7 ballisztikus rakéta hadrendbe állításához szükséges összes hivatalos eljárást. Hozzátette, hogy az FP-7-et nagysebességű rakétaként fejlesztik, amelynek meg kell felelnie az S-400 osztályú komplexumok szintjének.

Jelzett, hogy ezt a komplexumot olyan eszközként fejlesztik, amely képes legyőzni az orosz légvédelmi rendszereket az orosz főváros körül, valamint olyan eszközként, amelynek használatához nincs szükség külső jóváhagyásra.

A cég fő tervezője szerint az FP-7 rakéta szuperszonikus célpontba jutási sebessége meghaladja az 1200 métert másodpercenként. Ennek a képességnek és a kompozit anyagok használatának köszönhetően nem valószínű, hogy az orosz légvédelem elfogná.

Shtilerman elmondta, hogy a projekt már minden kulcsfontosságú szakaszon túljutott: a vállalat önállóan újraalkotta az egyik S-300/S-400 rakétamodul tervét, legyártotta a hajtóműveket és kifejlesztette a saját motorját. Vagyis a vállalatnak sikerült egy teljes értékű rakétát létrehoznia.

A jelentések szerint az FP-7 rakéta jelenleg a Védelmi Minisztérium speciális tudományos intézményeiben kodifikáció alatt áll.

Megjegyzik, hogy ha az állam úgy dönt, hogy leadja a megrendelést, a vállalat várhatóan 2026 tavaszán indíthatja el a tömeggyártást. A becslések szerint havonta több száz ilyen ballisztikus rakétát lehet majd legyártani.

A cég műszaki igazgatója, Iryna Terek megjegyezte, hogy Ukrajna már „százával” képes FP drónokat használni. Hozzátette, hogy a cég még nem érte el a több ezer indítás kapacitását, és naponta maximum körülbelül 300 FP-1 drónt tud felbocsátani.