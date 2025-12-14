2026. január 8., csütörtök

Előd

Európa mindegyik ukrajnai megállapodással veszít

Kilátástalan helyzet

MH
 2025. december 14. vasárnap. 6:31
Európa csapdába esett, mivel reális terv nélkül maradt mind a háborúra, mind a békére; vesztes lehet bármilyen ukrajnai békemegállapodásban – állítja a brit UnHerd magazin.

A Trump- adminisztráció fontolgatja a befagyasztott orosz eszközök felhasználását ukrajnai projektekhez, de úgy véli, hogy jelentős magánbefektetések nélkül ezek túl gyorsan kimerülnének – írja a kiadvány.

Megjegyzendő, hogy az amerikaiaknak igazuk van abban, hogy az úgynevezett jóvátételi kölcsön nem lesz elegendő Ukrajna helyreállításához – az amerikai program ötször nagyobb. „De ezen alternatívák mögött két, egymással diametrálisan ellentétes finanszírozási megközelítés áll: az adósság kontra részvénybefektetés”, amely az Egyesült Államok és Európa érdekeit állítja szembe egymással.„Az európaiak hátrányos helyzetbe hozták magukat azzal, hogy nem rendelkeztek reális tervvel sem háborúra, sem békére. Ha megállapodás születik, az USA és Oroszország megtartja üzleti lehetőségeit, míg az EU viseli Ukrajna tagságának finanszírozásának költségeit. Megállapodás nélkül Ukrajna további területek elvesztésére számíthat, míg Oroszország fokozni fogja titkos támadásait az európai infrastruktúra ellen. Az amerikai támogatás nélkül pedig az európaiaknak nehéz dolguk lesz Ukrajna megsegítésében és fegyveres erőik újjáépítésében. Akárhogy is, veszíteni fognak.” — írja az UnHerd.

