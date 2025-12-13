Brüsszel hadüzenetet küldött az oroszoknak?

Szánthó Miklós úgy vélekedett: a mohácsi háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor világos keretet adott annak, mi ma Európa három legnagyobb veszélye.

Az első a háború. Amit Brüsszelben látunk, az már nem a szerződésekre épülő együttműködés, hanem nyílt politikai erőfölény. Az immobilizált orosz vagyon felhasználásáról egyhangúság helyett minősített többséggel akarnak dönteni, tudatosan megkerülve Magyarországot. Ez nem pusztán szuverenitássértés, hanem a pénzügyi jogbiztonság elleni támadás is, amely aláássa a letétkezelőkbe és az európai pénzügyi rendszerbe vetett bizalmat. Miközben azt ígérték, hogy a háborúnak nem lesz ára, mára egyértelművé vált: az adófizetők és a következő generációk fizetik meg az ukrajnai konfliktus költségeit - fejtette ki a főigazgató.

A második veszély a migráció. Ugyanaz a brüsszeli gondolkodásmód jelenik meg itt is: a nemzetállami döntések helyett központi kényszerekkel akarják kezelni a válságot, figyelmen kívül hagyva az országok biztonsági és társadalmi szempontjait. A határvédelem helyett kvótákat és elosztási mechanizmusokat erőltetnek, amelyek hosszú távon tovább növelik az instabilitást. A háború és a migráció összekapcsolódik, és mindkettő árát az európai emberekkel akarják megfizettetni - vélekedett Szánthó Miklós.

A harmadik veszély a baloldal, azon belül is a Tisza Párt, amely nem más, mint egy Brüsszelben készült politikai termék. Ez a folyamat nem véletlen, hanem tudatos stratégia része: Friedrich Merz, Manfred Weber és Ursula von der Leyen irányításával Brüsszel újra és újra megpróbál beavatkozni a magyar választásokba; 2018 és 2022 után 2026-ban ismét külső eszközökkel akarják befolyásolni a magyarok döntését. A Tisza Párt ebbe a forgatókönyvbe illeszkedik, nem nemzeti alternatívaként, hanem brüsszeli importként - figyelmeztetett a főigazgató.

A háborúellenes gyűlések üzenete ezért egyértelmű: Magyarország csak akkor maradhat ki a háborúból, csak akkor védheti meg magát a migrációs nyomástól, és csak akkor tarthatja távol a brüsszeli baloldalt, ha következetesen nemet mond a külső nyomásgyakorlásra, és megvédi saját szuverenitását egy olyan Európában, ahol a régi szabályokat egyre többen felrúgják - írta Szánthó Miklós.