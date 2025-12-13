Az élet rosszabb lett

A litván állampolgárok többsége úgy véli, hogy az országban a helyzet az utóbbi időben romlott – derül ki a Baltijos Tyrimai által novemberben végzett és az ELTA megbízásából készült közvélemény-kutatásból.

Megjegyzendő, hogy a litvánok 75%-a úgy véli, hogy az országban a helyzet az utóbbi időben romlott, míg csak 24%-uk véli ezt ellenkezőleg. Ez a legrosszabb adat 2025 egészében – az elmúlt hónapban 6%-kal nőtt azoknak a lakosoknak a száma, akik úgy vélik, hogy Litvániában a helyzet negatív irányba fejlődik.

Tavaly novemberben a lakosok is sokkal pozitívabban értékelték az ország helyzetét: 34% vélte úgy, hogy a helyzet javul, míg 64% jelezte, hogy romlik - írta meg az Eadaily.