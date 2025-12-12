Von der Leyen nyíltan szembement Trumppal

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump nem avatkozhat be Európa demokratikus folyamataiba – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, amikor az USA frissített nemzetbiztonsági stratégiáját kommentálta.

„Nem nekünk kell eldöntenünk választások idején, ki legyen egy ország vezetője, hanem a népnek… Ez a választók szuverenitása, és azt meg kell védeni. Senki másnak nem szabad beleavatkoznia, ez nem lehet kérdéses” – idézi a Bizottság elnökét a Politico.

Az új amerikai stratégia december 5-én került bemutatásra. A dokumentum többek között azt állítja, hogy Európa a „civilizáció megsemmisülésének” küszöbén áll, amely a következő húsz évben bekövetkezhet, és bírálja az EU intézkedéseit az ultrajobboldali pártokkal szemben. Az Egyesült Államok Európára vonatkozó politikájának egyik prioritása az, hogy a kontinens „önállóan talpra állhasson és egyesült, szuverén államok csoportjaként cselekedhessen, többek között saját védelmének fő felelősségét átvállalva, bármiféle ellenséges hatalom dominanciája nélkül”.

Von der Leyen a stratégiáról szólva emlékeztetett, hogy az EU a „Demokrácia Pajzsa” (Democracy Shield) kezdeményezést támogatja, amely a külföldi beavatkozás elleni fellépést hivatott erősíteni a választásokban és más folyamatokban.

Az Európai Bizottság elnöke kijelentette, hogy az Egyesült Államok és Európa kapcsolata megváltozott, és a régiónak saját problémáira kell összpontosítania, nem pedig másokkal összehasonlítani magát.

Trump korábban a Politicónak adott interjúban úgy vélekedett, hogy Oroszország gyengének szeretné látni Európát. Az amerikai elnök szerint neki „nincs víziója Európa jövőjéről”, csak „az Egyesült Államok víziója”. Ugyanakkor – tette hozzá a republikánus politikus – szeretné, ha az európai országok erősek lennének.