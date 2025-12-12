Ukrajnának 50 milliárd dollár külső támogatásra van szüksége a működéshez

A katonák fizetésének emelése közvetlenül függ a további finanszírozástól és a jelentős államháztartási hiány fedezésétől – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Zelenszkij elmondta: „Igen, vannak releváns kérdések az állami költségvetéssel kapcsolatban. A frontvonalban szolgálók több pénzt kapnak, ezt önök és én is tökéletesen értjük. Egyértelmű, hogy mindenki nagyon fontos a hadseregben.” Mint kifejtette, a fizetések bármilyen növelése „a hadsereg egy adott részének elsősorban attól a többletköltségvetéstől függ, amelyet Ukrajna be tud vonzani”.

Az elnök külön figyelmet fordított a külső pénzügyi támogatás bevonásának szükségességére – írja a karpatinfo.net.

„Meg kell értenünk, hogy ma 45-50 milliárd dollárért küzdünk a jövő évre. Ez bizonyos dolgokra megy el, nem a fizetésekre. De mégis, maguk és én is tudom, hogy ez mind egyetlen költségvetés, egyetlen kosár” – mondta. Mint hangsúlyozta, még a jelenlegi, bírálatok tárgyát képező költségvetés is a szükséges külső finanszírozás bevonásának feltételével készült.

„A vizsgálat tárgyát képező költségvetésben jelenleg szereplő összegek figyelembe veszik, hogy találok módot ennek a 45-50 milliárd dolláros hiánynak a fedezésére. Ezt a meglévő költségvetést továbbra is biztosítani kell” – mondta Zelenszkij. Arra figyelmeztetett, hogy a hiány fedezésének elmaradása a már jóváhagyott költségvetésen belüli források megtalálásához vezethet.

„És ha nem lesz 45-50 milliárd dollár, az azt jelenti, hogy a hadsereg meglévő fizetésére máshol kell pénzt találni ezen a költségvetésen belül” – magyarázta.

Az elnök ugyanakkor elismerte a fizetésnövelés feladatának összetettségét, hangsúlyozva, hogy személyesen támogatja ezt az elképzelést. „Amikor azt mondják: növeljük még jobban, én teljes mértékben támogatom. De ez még a hiány előtt is egy pluszpont. Ezért ez egy rendkívül nehéz feladat, amelyet nem lehet egyszerű pénzátutalással megoldani” – fogalmazott Volodimir Zelenszkij, hozzátéve, hogy „jövőre partnerekkel fogunk küzdeni a megfelelő megoldásokért”.