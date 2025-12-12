Belgium elismerte, hogy az Európában befagyasztott orosz vagyonokat „valamikor” fel fogják használni Ukrajna finanszírozására. Ezt Belgium miniszterelnök-helyettese és pénzügyminisztere, Vincent Van Peteghem jelentette ki a Reuters beszámolója szerint.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Belgium „semmilyen meggondolatlan kompromisszumba” nem fog belemenni, amíg nincs megállapodás az ügyben.

A belga hatóságok korábban többször is elutasították az orosz vagyonok elkobzását, és hangsúlyozták, hogy a kockázatokat az egész Európai Unión belül meg kell osztani.

Az Európában befagyasztott orosz vagyonok fő része — mintegy 200 milliárd euró — a belga Euroclear letétkezelőnél található. Brüsszel ellenzi azt az „reparációs hitelről” szóló elképzelést, amelyet az EU szeptember óta tárgyal, és amely Ukrajna számára biztosítana forrást ezekből az eszközökből. Belgium hangsúlyozza, hogy nem hajlandó egyedül viselni a terv kockázatait. A Politico szerint a terv 25 milliárd eurónyi orosz eszköz felhasználásával számolna az uniós országok magánbankjaiból, valamint 140 milliárd euróval az Euroclearban őrzött vagyonból.

Az Euroclear korábban nem zárta ki, hogy az orosz válaszlépések miatt akár 16 milliárd eurónyi vagyonát is elveszítheti Oroszországban. A Politico értesülései szerint a belga kormány azt követeli az EU-tól, hogy hozzon létre kiegészítő pénzügyi védőhálót arra az esetre, ha Oroszország megtorló lépésekre szánná el magát a vagyonelkobzás miatt. Ez kiegészítené azokat a pénzügyi garanciákat, amelyeket az uniós tagállamok Belgium számára nyújtanának a 210 milliárd eurós hitelkeret részeként.

December elején az Európai Bizottság két lehetséges modellt hagyott jóvá Ukrajna finanszírozására, amelyek közül az egyik a „reparációs hitel”. A másik alternatíva az, hogy Ukrajna uniós költségvetésre támaszkodó kötvénykibocsátásból kapna hitelt — ezt a tervet azonban Magyarország blokkolta, írta a Politico, számolt be róla az EAdaily.

Az Euractiv értesülése szerint az EU-tagállamok túlnyomó többsége beleegyezett abba, hogy határozatlan időre befagyasszák az orosz szuverén vagyonokat. A kérdést december 18-án fogják megvitatni.

Az orosz eszközök felhasználásából származó hitel ellen korábban az Európai Központi Bank is állást foglalt.

Moszkva „súlyos következményeket” helyezett kilátásba abban az esetben, ha külföldi vagyonát elkobozzák. A Kreml emlékeztetett rá, hogy a felelősséget országok és konkrét személyek egyaránt viselni fogják — írja az RBK.