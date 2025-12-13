Külföld
Trump azt javasolja Oroszországnak és Kínának, hogy osszák fel a világot?
„Ez egy szembetűnő fordulat”
Az Axios jelentése szerint Donald Trump szembemegy az Egyesült Államok évek óta Kína megfékezésére irányuló politikájával, és a konfrontáció stratégiája helyett a befolyási övezetek megosztásának stratégiáját választja.
A kiadvány megjegyzi, hogy Trump a közelmúltban „úgy hangzott, mint a legnagyobb kínai galamb Washingtonban”. Ebben az összefüggésben megemlíti, hogy nem volt hajlandó szankciókat kivetni Kína ellen a tavalyi hatalmas kibertámadásokra válaszul, valamint feloldotta az Nvidia H200 chipek kínai exportjára vonatkozó tilalmat.
„Ez egy szembetűnő fordulat” Trump külpolitikájában, aki maga is megpróbálta blokkolni a technológiai szállítmányokat Kínába első ciklusa alatt – emlékeztet az Axios.
Hasonló tendencia figyelhető meg Trump Oroszországgal kapcsolatos stratégiájában: a konfrontációról a kompromisszumra való elmozdulás, valamint az orosz katonai hódítások elfogadására való hajlandóság. Trump csapata arra ösztönzi Ukrajnát, hogy adja át az egész Donbászt az oroszoknak, hogy ezzel új korszakot nyisson a „stratégiai stabilitás” Washington Moszkvával való kapcsolataiban.
Mindezzel Trump Oroszország G7-be való visszavételét szorgalmazza, amelyből pontosan a 2014-es krími invázió miatt zárták ki, és a Fehér Ház által közzétett új amerikai nemzetbiztonsági stratégia Oroszország-barátabbá vált, mint Európa.
„Trump nagyhatalmi együttélési modelljében a befolyási övezetek a stabilitás ára. Az Egyesült Államok számára ez azt jelenti, hogy megerősítik az ellenőrzést a nyugati félteke felett, szembeszállnak a Kína és Oroszország által támogatott Venezuelával, és figyelmeztetik mindkét hatalmat, hogy maradjanak távol Amerikától” – írja az Axios.