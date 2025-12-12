Külföld
Pert indított az orosz központi bank
Jogi lépésekkel támadja az Euroclear-t
Az Orosz Központi Bank moszkvai székháza
Fotó: AFP/Olesya Kurpyayeva
A döntést a jegybank az Euroclear általa jogellenesnek ítélt tevékenységével, valamint az Európai Bizottság által mérlegelt, az orosz eszközöknek a tulajdonos beleegyezése nélküli felhasználásának mechanizmusai miatt hozták meg.
„A Bank Rosszii keresetet nyújt be a Moszkvai Választottbírósághoz az Euroclear letétkezelő ellen a Bank Rossziinak okozott károk megtérítése érdekében” – állt a közleményben.
A központi bank szerint a kára abból adódott, hogy nem tudott rendelkezni a tulajdonában lévő pénzeszközökkel és értékpapírokkal.