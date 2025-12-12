Külföld
Orbán Viktor: A NATO főtitkára gyakorlatilag háborúba szólította Európát
Ma pedig döntenek majd róla, hogy a befagyasztott orosz vagyont Ukrajnának kell adni
A miniszterelnök a Harcosok Klubja csoportjában jelentkezett. Orbán Viktor bejegyzésében hangsúlyozta, hogy habár Brüsszel és a nyugati vezetők gőzerővel dolgoznak a háború kiterjesztésén, hazánk továbbra is a béke mellett áll.
„December elején tért meg Teremtőjéhez Erdélyi Géza református püspök. Ma Rimaszombaton veszünk búcsút tőle. Püspök úr, köszönjük a szolgálatot!” – írta bejegyzésében a miniszterelnök. Orbán Viktor azonban azt is elárulta, hogy este már itthon lesz és a Mandiner podcast műsorában minden témára kitért majd, amiből „van bőven” – írta meg a Magyar Nemzet.
„Közben az őrület fokozódik. A NATO főtitkára Berlinben gyakorlatilag háborúba szólította Európát Oroszország ellen. Pont mint Von der Leyen. Mi nemet mondunk a háborúra, Trump és a béke mellett állunk. De a veszély egyre nagyobb” – hangsúlyozta a miniszterelnök.
Orbán Viktor egyúttal figyelmeztetett, hogy Brüsszel sem tétlenkedik, hiszen „egész Európát bele akarják tolni a háborúba”, ma pedig döntenek majd róla, hogy a befagyasztott orosz vagyont a háború folytatására kell fordítani. Amit tesznek, az törvénytelen, jogellenes – nyomatékosította Orbán.
„A szabályok szerint erről csak egyhangúlag lehetne dönteni, de a háborúpártiak a saját szabályaikat is a kukába dobják. Tiltakozunk a döntés ellen, és mindent megteszünk a jogszerű állapot helyreállítása érdekében” – zárta bejegyzését a miniszterelnök.