Nyolcvan drónnal támadott éjjel az orosz hadsereg

Az orosz hadsereg 80 csapásmérő, valamint álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen péntekre virradóra, a támadóeszközök 80 százalékát a légvédelem megsemmisítette, az eddigi adatok szerint egy ember meghalt, többen pedig megsebesültek a csapásokban – közölték katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légvédelem 64 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével eredeti pályájukról eltérített az ország északi, keleti és déli részén, 8 helyszínen 12 drón célba talált, három esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat – jelentette pénteken a légierő parancsnokságának Telegram-csatornája. A közlemény kiadásának időpontjában még tartott a támadás, néhány drón a légtérben tartózkodott – közölték.

A Dnyipropetrovszk megyei Pavlohrad városában egy lakos meghalt, négyen pedig megsebesültek a péntek hajnali orosz dróntámadásban – közölte az Interfax-Ukrajina hírügynökség Vladiszlav Hajvanenko megbízott katonai kormányzó Telegram-bejegyzése nyomán. A légicsapás következtében tűz keletkezett öt családi házban, amelyek közül az egyik megsemmisült – fűzte hozzá Hajvanenko.

Áram nélkül maradt több település az Odesszai járásban egy energetikai infrastrukturális létesítmény elleni éjszakai orosz támadás következtében – közölte Oleh Kiper katonai kormányzó a Telegramon. Az odesszai vízművek sajtószolgálata azt jelentette, hogy az áramkimaradás miatt a város egyes részein szünetel a vízszolgáltatás, a lakosság ivóvízzel való ellátását lajtoskocsikkal biztosítják.