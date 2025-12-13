Nem kizárt, hogy a Donyec-medencében nem lesznek jelen sem orosz, sem ukrán katonák, csak orosz rendfenntartó erők – jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója pénteken Ashabadban a Kommerszant című lapnak.

„Elképzelhető, hogy nem lesznek ott közvetlenül sem orosz, sem ukrán katonák. De ott lesz a Roszgvargyija (az orosz nemzeti gárda), ott lesz a mi rendőrségünk, ott lesz minden, ami szükséges a rend fenntartásához és az élet megszervezéséhez” – mondta a tisztségviselő.

„Mindenesetre, bármi is legyen a helyzet, ez a terület az Oroszországi Föderáció területe, és a mi közigazgatásunk irányítása alatt fog állni” – tette hozzá, emlékeztetve arra, hogy az orosz alkotmány így rendelkezik.

Usakov a türkmén fővárosban az orosz sajtónak azt mondta, hogy Moszkva nem látta még az ukrajnai konfliktus rendezésére vonatkozó amerikai tervezeteknek a Washington és Kijev közötti tárgyalások és az európaiak megjegyzései alapján módosított változatát, és lehet, hogy nem lesz elégedett a dokumentumban végrehajtott változtatásokkal. Úgy vélekedett, hogy Volodimr Zelenszkij ukrán elnök európai tárgyalásai során olyan javaslatokat próbál meg beépíteni az amerikai tervbe, amelyek elfogadhatatlanok Oroszország számára.

Usakov szerint Washington előbb-utóbb fel fogja venni a kapcsolatot Moszkvával ebben a kérdésben.

„Aztán részt veszünk (a béketerv megvitatásában), és természetesen határozottan ragaszkodni fogunk a véleményünkhöz” – nyilatkozott.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a sajtónak ugyancsak Ashabadban nyilatkozva azt hangoztatta, hogy az EU-nak a befagyasztott orosz kintlévőségek kisajátítására irányuló kísérlete a Bretton Woods-i rendszer és „a nemzetközi pénzügyi rendszer minden alapjának és elvének” összeomlásához vezethet. Beszámolt arról, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök felhívta török hivatali kollégájának, Recep Tayyip Erdogannak a figyelmét arra: az unió „hatalmas csalást” kísérel meg végrehajtani az orosz eszközökkel.

Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja az X-en arra figyelmeztetett, hogy az Európai Unió számára súlyos következményekkel járhat a döntés, hogy határozatlan időre befagyasztja az orosz eszközöket.

„Orbán Viktor miniszterelnök is felhívta a figyelmet az EU jogellenes intézkedéseire, amelyek aláássák az egész nyugati jogi és pénzügyi rendszert, és még súlyosabb következményekkel járnak Európa számára, mint a civilizációt tönkre tevő cenzúra, a tömeges migráció, a migránsok körében elterjedt bűnözés és a bürokratikus ostobaság” – írta Dmitrijev.