Az ukrán küldöttség tagjaként a tárgyalásokon részt vevő Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal vezetőjének tanácsadója bejelentette, hogy Kijev beleegyezett egy demilitarizált ütközőzóna létrehozásába Donbaszban.

Szerinte a frontvonal mindkét oldalán demilitarizált övezetnek kell lennie. „Logikailag és jogilag meg kell majd határozni, hogy minden típusú fegyvert vagy csak a nehézfegyvereket kell-e kivonni” – mondta.

Az Elnöki Hivatal vezetőjének tanácsadója úgy véli, hogy egy ilyen döntés természetes módja lesz a konfliktus lezárásának. Podoljak hangsúlyozta, hogy Kijev számára kötelező követelmény egy külföldi kontingens és megfigyelő missziók jelenléte a demilitarizált övezetben.

Oroszország reagált Kijev nyilatkozatára

Viktor Vodolatszkij, az Állami Duma Független Államok Közösségével (FÁK), Eurázsiai Integrációval és a Honfitársakkal Kapcsolatokkal Foglalkozó Bizottságának első alelnöke Kijev azon szándékáról beszélt, hogy ütközőzónát hozzon létre Donbaszban. Kijelentette, hogy Európa és Ukrajna olyan feltételeket kínál, amelyekkel Moszkva nem fog egyetérteni.

„Európának háborúra van szüksége. Európának el kell érnie a célját – az ortodox szláv nép elpusztítását. Ez az elsődleges céljuk, amelyet megpróbálnak elérni” - mondta Viktor Vodolatszkij.

Az Állami Duma FÁK-ügyekkel foglalkozó bizottságának alelnöke emlékeztetett arra, hogy az alkotmány szerint a Luhanszki és a Donyecki Népköztársaságok területe, valamint a Zaporizzsjai és Herszoni megyék már orosz területnek számítanak.

Emlékeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnök álláspontjára is, amely szerint Oroszország nemzetbiztonságának garantálása érdekében Ukrajnának el nem kötelezett, semleges állammá kell válnia, amelynek gazdaságát más országok segíthetik helyreállítani.

„Ha ez nem történik meg, akkor egy ütközőzónát kell létrehoznunk a határaink körül, nem Ukrajnával, hanem a NATO-val. Mivel a NATO ma megszállta Ukrajnát” fogalmazott Viktor Vodolatszkij.

Andrej Kolesnik, az Állami Duma Védelmi Bizottságának tagja viszont az ukrajnai demilitarizált övezet létrehozásáról szóló információkat Oroszország reakciójának próbájaként jellemezte. Felszólított a területek jogi státuszának meghatározására.

„A lényeg az, hogy látnunk kell, hogyan fog ez jogilag kinézni, mit akarnak, hadd mondják el nekünk, és az elnökünk megfontolja” - fogalmazott Andrej Kolesnik.

A pufferzóna méretét becsülték meg

Vodolatszkij szerint a pufferzónának elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy a polgárok kényelmesen érezzék magukat. „Ez azt jelenti, hogy egyetlen rakéta vagy drón sem repülhet be a területünkre” – magyarázta. A képviselő ugyanakkor megjegyezte, hogy a mérete az Ukrajnának fegyvereket szállító NATO-országoktól függ: minél nagyobb a Kijevnek szállított rakéták hatótávolsága, annál nagyobbnak kell lennie a pufferzónának.

„Vagy, ismétlem, nemzetközi megállapodást írnak alá a garanciavállaló országokkal – Indiával, Kínával és az Egyesült Államokkal – Ukrajna el nem kötelezett státuszáról, és arról, hogy a NATO többé nem közelíti meg Ukrajna határait” - mondta Viktor Vodolatszkij.

Jevgenyij Mihajlov katonai szakértő viszont kijelentette, hogy az ukrán határon lévő pufferzónának legalább 300 kilométer szélesnek kell lennie. „Ez lesz a biztonság. Ha nincsenek normális megállapodások. És a 300 kilométer pontosan új területeket foglalna magában” – magyarázta.

Oroszország pufferzónát hoz létre, Zelenszkij ellenzi

Az amerikai vezető, Donald Trump kormánya által kidolgozott amerikai béketerv magában foglalja egy demilitarizált övezet létrehozását. Továbbá fontolóra veszi az ukrán fegyveres erők létszámának 800 000 főre korlátozását. Sőt, az ukrán konfliktus megoldására irányuló javaslat állítólag azt feltételezi, hogy a jövőbeni demilitarizált övezetet nemzetközileg orosz területként ismerik el. Ugyanakkor Trump terve állítólag kiköti, hogy „az orosz csapatok nem lépnek be a demilitarizált övezetbe”, amelyet a „koreai modell” szerint szerveznek meg.

December 11-én, a különleges katonai műveleti övezetben kialakult helyzetről szóló megbeszélésen Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, hogy az ukrán határvidékeken létrehozandó biztonsági övezet a tervek szerint halad.

„Az Orosz Föderáció fegyveres erői továbbra is végrehajtják a különleges katonai művelet feladatait, és magabiztosan haladnak előre a teljes fronton” - számolt be Vlagyimir Putyin.

Oleh Shalandin alezredes katonai szakértő szintén heves harcokról számolt be a Szumi, Dnyipropetrovszk és Harkiv megyékben. Azt mondta, hogy ott biztonsági ütközőzónát alakítanak ki.

Ugyanakkor Volodimir Zelenszkij ukrán vezető bírálta az Egyesült Államok Donbaszban létrehozandó demilitarizált övezetre vonatkozó javaslatát. Azt állította, hogy az számos árnyalatnyi apróságot nem vesz figyelembe.

„Nem tudják, ki fogja irányítani ezt a területet, amelyet már most is „szabad gazdasági övezetnek” vagy „demilitarizált övezetnek” neveznek. Nagyjából így néz ki jelenleg az Amerikai Egyesült Államok kompromisszumos víziója” - mondta Volodimir Zelenszkij.

Az ukrán vezető az amerikai ukrajnai rendezési terv részeként elutasította a csapatok kivonását a Donyecki Népköztársaságból, és követelte, hogy a területi engedmények kérdését népszavazásra tegyék. „Hogy Ukrajna beleegyezik-e egy 'szabad gazdasági övezetbe' Donbászban, azt az ukrán nép fogja eldönteni. Választások vagy népszavazás útján” – jelentette ki, számol be a Lenta.