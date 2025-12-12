Külföld
Dróntámadás pusztított el egy cirkuszt
Az ukrán fegyveres erők december 12-én éjjel megtámadták Tvert
A cirkusz a lapnak azt nyilatkozta, hogy az előadások december 20-án kezdődnének. „Sem személy, sem állat nem sérült meg, hála Istennek. A nagy tető súlyosan megrongálódott, és nem javítható” – mondta a cirkusz képviselője.
Elmondása szerint most megpróbálják rendbe hozni a kupolát. A túra megrendezésének megvalósíthatóságát jelenleg vizsgálják.
Korábban Vitalij Koroljov, a tveri terület megbízott kormányzója arról számolt be, hogy dróntörmelékek hullottak a Tandem bevásárlóközpont parkolójába, azonban a károkról nem adott tájékoztatást.
Az ukrán fegyveres erők december 12-én éjjel megtámadták Tvert. Az orosz védelmi minisztérium hivatalos adatai szerint a légvédelmi egységek három drónt lőttek le a régió felett. Az egyik drón egy lakóépületbe csapódott, legalább tíz lakást megrongálva. Hét ember, köztük egy gyermek megsérült, írja a Lenta.