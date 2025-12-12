Külföld
Drónok ostroma alatt Moszkva + VIDEÓ
Egy lakóépület is megrongálódott
Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere arról számolt be, hogy a légvédelmi erők visszaverték az Ukrajna felől érkező dróntámadást Moszkva ellen - írja az Origo.
Szobjanyin közlése szerint a hadsereg a nap eleje óta összesen nyolc olyan drónt lőtt le, amelyek a főváros megtámadására törekedtek.
Egy nappal korábban az ukrán fegyveres erők szintén nagyszabású dróntámadást kíséreltek meg Moszkva ellen, akkor a légvédelmi erők több mint harminc drónt semmisítettek meg.
A hadsereg összesen kilencven drónt fogott el Oroszország különböző régiói felett tegnap este.
A The Kyiv Independent szerint egy drónrobbanás megrongálta egy lakóépület alsó szintjeit az oroszországi Tver városában december 12-én, a regionális hatóságok és helyi Telegram-csatornák közlése szerint legalább hét ember megsérült.
A lakók több hangos robbanásról számoltak be, és szemtanúk videói alapján füstoszlop emelkedett a térség fölé.
A független orosz Telegram-csatorna, az Astra szerint a robbanás következtében a közeli épületek és parkoló autók is megrongálódtak.
Vitalij Koroljov megbízott kormányzó közölte, hogy az összes sérültet kórházba szállították, és a helyszínen dolgoznak a katasztrófavédelmi szolgálatok, az egészségügyi személyzet és a mentőcsapatok.