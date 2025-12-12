2026. január 8., csütörtök

Előd

Külföld

Drónok ostroma alatt Moszkva + VIDEÓ

Egy lakóépület is megrongálódott

MH
 2025. december 12. péntek. 9:32
Újabb dróncsapások rázták meg Oroszországot: Moszkva fölött sorra semmisítette meg a légvédelem a főváros felé tartó pilóta nélküli eszközöket, miközben Tverben egy robbanás lakóházakat rongált meg és sebesülteket hagyott maga után. Az eszkalációt mutatja, hogy egyetlen este kilencven drónt fogtak el az orosz régiók légterében.

Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Sergei Supinsky

Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere arról számolt be, hogy a légvédelmi erők visszaverték az Ukrajna felől érkező dróntámadást Moszkva ellen - írja az Origo.

Szobjanyin közlése szerint a hadsereg a nap eleje óta összesen nyolc olyan drónt lőtt le, amelyek a főváros megtámadására törekedtek.

Egy nappal korábban az ukrán fegyveres erők szintén nagyszabású dróntámadást kíséreltek meg Moszkva ellen, akkor a légvédelmi erők több mint harminc drónt semmisítettek meg.

A hadsereg összesen kilencven drónt fogott el Oroszország különböző régiói felett tegnap este.

A The Kyiv Independent szerint egy drónrobbanás megrongálta egy lakóépület alsó szintjeit az oroszországi Tver városában december 12-én, a regionális hatóságok és helyi Telegram-csatornák közlése szerint legalább hét ember megsérült.

A lakók több hangos robbanásról számoltak be, és szemtanúk videói alapján füstoszlop emelkedett a térség fölé.

A független orosz Telegram-csatorna, az Astra szerint a robbanás következtében a közeli épületek és parkoló autók is megrongálódtak.

Vitalij Koroljov megbízott kormányzó közölte, hogy az összes sérültet kórházba szállították, és a helyszínen dolgoznak a katasztrófavédelmi szolgálatok, az egészségügyi személyzet és a mentőcsapatok.

