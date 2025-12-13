Brüsszel minden szabályt felrúgna

Sajtóértesülések szerint egy béketervtervezetben Ukrajna EU-tagságát 2027. január 1-jétől célozzák meg, amelyet ukrán és európai tisztviselők mutattak be Washingtonnak. Végleges döntés nem született a javaslatról.

Az Ukrajna EU-tagságát támogató hivatalnokok szerint az Európai Bizottság úgy látja, hogy nem szabad veszélyeztetnie a békefolyamatot a gyors ütemterv elutasításával (képünk illusztráció)

Ukrajna 2027. január 1-jén csatlakozhatna az Európai Unióhoz egy Brüsszel által támogatott béketervjavaslat szerint, amely az Oroszországgal folytatott háború lezárását célozza – közölte a Financial Times ismerős forrásokra hivatkozva. A lépés alapvetően megváltoztatná az EU új tagállamok felvételére vonatkozó gyakorlatát.

A dokumentum lényegében a Trump-kormányzat korábbi javaslatainak átdolgozott változata. Kijev és európai szövetségesei ugyanis oroszbarátnak tartották az eredeti koncepciót, ellenben a frissített verzió már tartalmazza Ukrajna gyorsított uniós tagságát.

EU: teljes fordulat a bővítési elvekben

Az Ukrajna EU-tagságát támogató hivatalnokok szerint az Európai Bizottság úgy látja, hogy nem szabad veszélyeztetnie a békefolyamatot a gyors ütemterv elutasításával. Ugyanakkor Ukrajna hivatalosan még egyetlen tárgyalási fejezetet sem zárt le az EU 36 fejezetéből, a javasolt határidő pedig felülírná az unió érdemalapú bővítési elveit.

A terv forrásai szerint Brüsszelnek így újra kell gondolnia teljes bővítési folyamatát, beleértve az uniós forrásokhoz való hozzáférést és a szavazati jogokat is. Zelenszkij csütörtökön Kijevben újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta: Ukrajna EU-tagságának sorsa elsősorban az európai és az amerikai döntéshozókon múlik.

Kijev még a háború 2022. februári kezdete után nyújtotta be tagsági kérelmét, és négy hónappal később megkapta a jelölti státuszt. Marta Kos bővítési biztos a múlt hónapban a Financial Timesnak adott interjújában felvetette:

az új tagállamokat néhány év próbaidőre helyezhetik, korlátozott jogokkal, demokratikus visszaesés esetén pedig kizárhatják őket.

A dokumentum akkor szivároghatott ki, amikor Donald Trump amerikai elnök növelni kezdte a nyomást Volodimir Zelenszkij ukrán államfőre egy karácsonyig kötendő békemegállapodás érdekében. Trump csütörtökön bejelentette, hogy amerikai küldöttek részt vesznek egy hét végi európai–ukrán egyeztetésen a javaslat vitás elemeinek tisztázása céljából.

A tárgyalások folytatódnak, de a területi és biztonsági kérdések továbbra is komoly akadályt jelentenek, mivel Oroszország és Ukrajna is ragaszkodik a Donbászhoz. Felmerült, hogy szabad gazdasági övezetté nyilvánítják a régiót, de ezt Oroszország elutasította – írta meg a vg.hu.

Súlyos kijelentést tett Putyin bizalmi embere: Zelenszkijnek érdeke a háború folytatása

Volodimir Zelenszkij az európai tárgyalásokon olyan javaslatokat szeretne tenni az orosz-ukrán háború lezárását célzó amerikai tervhez, amelyek Oroszország számára elfogadhatatlanok – jelentette ki Vlagyimir Putyin elnöki tanácsadója, Jurij Uszakov.