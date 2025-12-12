2026. január 8., csütörtök

Előd

Külföld

Bekérették az orosz nagykövetet

Egyre gyakoribbá váltak a hibrid fenyegetések, kibertámadások és szabotázsakciók Berlinben

MH/ MTI
 2025. december 12. péntek. 15:08
A német külügyminisztérium pénteken bekérette az orosz nagykövetet az Oroszország részéről érkező és egyre gyakoribbá váló hibrid fenyegetések, a többi között kibertámadások és szabotázsakciók miatt – jelentette be a tárca egyik szóvivője.

Németország 2025. december 12-én bejelentette, hogy két orosz kiberműveletet azonosított, és behívta az orosz nagykövetet, Szergej Nyecsajevet (képünkön)
Fotó: AFP/Jens Schlueter

A tárca részéről azt vetették Moszkva szemére, hogy az orosz katonai hírszerzés irányította a német légiforgalmi irányítás ellen 2024-ben intézett kibertámadást, valamint hangsúlyozta, hogy Oroszország destabilizációs kampányt folytatott a németországi választások idején.

„Szorosan figyelemmel kísérjük Oroszország tevékenységét és fel fogunk lépni ellene” – szögezte le a szóvivő, egyúttal hangsúlyozta: Oroszország „nagyon is valós” fenyegetést jelent Németország biztonságára nézve.

Oroszország berlini nagykövetsége egyelőre nem reagált a bejelentésre.

