A háború jövője egyetlen katona kezében lesz

A jövő már a fronton is jelen van (képünk illusztráció)

A Business Insider beszámolója szerint a katonai ügyek jövője egyetlen katona lesz, aki képes lesz hatalmas, autonóm módon együttműködő drónrajokat irányítani.

Szerinte az átmenet a pilótánként egy drónról az egyetlen, sok drónt irányító pilótára „egyfajta előfeltétele a sikernek a mindannyiunkhoz közeledő totális drónháborúban”.

Az „egy pilóta – egy drón” rendszerrel a drónflotta növelésének egyetlen módja az üzemeltetők számának növelése.

„Ez egyszerűen nem reális. A dróngyártás sokkal jobban növelhető, mint a pilóták száma” – magyarázta Achi, biztonsági okokból álnevet használva.

Mit tudunk az Ark Roboticsról?

Az Ark Robotics olyan autonóm robotokat fejleszt, amelyeket több mint 20 ukrán brigád használ, és egy olyan rendszert is létrehoz, amely lehetővé teszi több ezer légi és földi drón együttműködését minimális emberi beavatkozással. A vállalat jelenleg azon dolgozik, hogy egyetlen operátor több drónt is irányíthasson.

A drónok tömeges használatának szükségessége

Az orosz hadsereg Ukrajnában több drónt vetett be, mint bármely más konfliktus a történelemben, és ezek képességei gyorsan fejlődnek. A Nyugat odafigyel erre, mérlegelve, hogy mire lehet szükség, mivel attól tart, hogy Oroszország háborút indíthat a NATO-val.

„A dróntechnológia kulcsfontosságú Ukrajna számára, amely csapatlétszám tekintetében jelentősen alulmarad Oroszországgal szemben, mivel tömegelőnyt biztosít. De egy drón üzemeltetőnként közel sem biztosít akkora előnyt, mint egy raj. Az emberi részvétel csökkentése és az autonómiára való áttérés pedig felgyorsíthatja a harci műveleteket. Ezért növekszik gyorsan az érdeklődés a rajtechnológia iránt” – hangsúlyozza a BI.

Jelenleg nincsenek megerősített esetek nagy, teljesen autonóm drónrajokról, amelyek jelentős emberi felügyelet nélkül működnének, de ez mindenképpen megváltoztatná a játékszabályokat.

Eközben az Ark által fejlesztett Frontier nevű harcrendszer még mindig prototípus stádiumban van, és egyike az Ukrajnában tett erőfeszítéseknek. A kormány szerint az állam aktívan népszerűsíti ezt a technológiát, de „ezek a rendszerek is csak most kezdenek fejlődni” – tette hozzá Achi.

Tanulságos történet mind a Nyugat, mind Ukrajna számára

Nyugati tisztviselők, védelmi szakértők és ipari képviselők viszont arra figyelmeztetnek, hogy az orosz hadviselés stílusának ellensúlyozásához a hadseregnek nagy mennyiségű olcsó, gyorsan legyártott fegyverre van szüksége, ahelyett, hogy évtizedek alatt fejlesztett és évek alatt előállított, korlátozott mennyiségű csúcstechnológiás rendszerre lenne szüksége.

Ezért a drónrajok az ilyen típusú hadviselés kulcsfontosságú elemévé válnak.

A Nyugat lépéseket tesz

Jelenleg nincs garancia arra, hogy a drónok ugyanolyan szerepet fognak játszani egy Nyugatot érintő háborúban, mint Ukrajnában, mivel az ország függősége tőlük összefügg más fegyverek hiányával és a védelmi képességek hiányosságaival.

Sok tisztviselő azonban továbbra is arra figyelmeztet, hogy a Nyugatnak sokkal több drónra és pilóta nélküli légi járműre van szüksége, beleértve a rajrendszereket is.

Eközben Poul Jönsson svéd védelmi miniszter a Business Insidernek elmondta, hogy országa a háború során felismerte az UAV-rajok szükségességét, és sietett egy olyan technológia kidolgozásával, amely lehetővé tenné egyetlen katona számára akár 100 drón autonóm irányítását.

„A NATO azonban még mindig nem fektetett be széles körben ezekbe a képességekbe, és nincs világos elképzelés arról, hogy mikor – vagy egyáltalán – bevetik-e ezeket. Számos szövetséges tisztviselő arra figyelmeztet, hogy a tanulságokat nem vonják le elég gyorsan, és hogy a fegyvergyártás továbbra is túl lassú. Az sem világos, hogy mennyire lesznek autonómak a jövőbeli rendszerek” – hangsúlyozza az anyag.

Agris Kipurs, a lettországi Origin Robotics dróngyártó cég vezérigazgatója szintén azt nyilatkozta, hogy az autonómia szükséges a NATO védelméhez, különösen az Oroszországgal határos kisebb tagállamok számára.

„A NATO-országoknak skálázható megoldásokra van szükségük. A mi esetünkben az autonómia teszi lehetővé a skálázást. Nincs elég gyalogságunk” – magyarázta.

Achi szerint azt szeretné, ha Európa nemcsak Ukrajna példájától tanulna és utolérné a dróniparban vezető szerepét, hanem a jövőre is gondolna. Hozzátette, hogy Európának „van ideje” Ukrajnához képest, amely a túlélésért küzd.