A Fehér Ház közzétette Donald Trump terveit

Az amerikai elnök nyilvánosságra hozta az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiáját, leszögezve: Amerika az első, és mindent meg fog tenni, hogy ez így is maradjon. Európához is volt néhány, egyszerre bátorító és korholó szava.

A Fehér Ház a napokban publikálta az új nemzetbiztonsági stratégiát, amely összefoglalja az Egyesült Államok prioritásait a jelenben és az eljövendő évtizedekben. A tavalyi elnök­választás után idén januárban újra hatalomra lépő Donald Trump a dokumentumban leszögezi: „Kilenc hónap alatt visszahoztuk nemzetünket – és a világot – a katasztrófa és a pusztulás széléről.” Úgy ítéli meg, „a halálos kudarcok korszaka után” „történelmi gyorsasággal” állították helyre Amerika erejét mind otthon, mind külföldön, „békét és stabilitást hozva a világba”, és „egy kormányzat sem ért el ilyen drámai fordulatot ennyire rövid idő alatt a történelem során”. Trump hangsúlyozza számos konfliktus gyors lezárását országa segédletével, a ruanda–kongóitól a gázain és a kaukázusin át az újabb pakisztán–indiai összecsapásig – írja a Mandiner.

A stratégia végigveszi az Egyesült Államok álláspontját és üzenetét a nagyvilágnak a közeljövőre nézve. Trump leszögezi: „Mindennel, amit teszünk, Amerikát tesszük az első helyre.” A stratégia lényege, hogy az USA megmaradjon „a legnagyobb és legsikeresebb nemzetnek az emberi történelem során, valamint a szabadság otthonának a földön”. Hozzáteszi: „Amerikát biztonságosabbá, gazdagabbá, szabadabbá, nagyobbá és hatalmasabbá tesszük, mint valaha volt.”

Trump súlyos kritikával illeti, hogy a globalizáció és az „úgynevezett szabadpiac” ideológiája jegyében kiüresítették az amerikai ipart és középosztályt, amin az ország gazdasági és katonai elsősége alapult. Egyes szövetségesek amerikai költségen védelmezték magukat, miközben az USA mellékes jelentőségű konfliktusokkal terhelte magát. „Elitjeink végső soron nemcsak nem kívánatos és lehetetlen célokat fogalmaztak meg, hanem aláásták azokat az eszközöket is, amelyekkel e célokat el lehetne érni: magát a nemzet karakterét, amin a hatalma, a vagyona és a józansága alapul” - fogalmazott Trump.