Zelenszkijnek realistának kell lennie
Az ukránok 82 százaléka békét akar
Az amerikai elnök újságíróknak nyilatkozva fejtette ki álláspontját, miszerint Ukrajna hatalmas áldozatokat hoz, és a társadalom belefáradt a konfliktusba. Trump érvelése szerint a kijevi vezetésnek szembe kell néznie a tényekkel. „Zelenszkijnek realistának kell lennie. Mennyi idő telik még el, mire választások lesznek? Az ukránok 82 százaléka megállapodást követel” – fogalmazott az elnök, hozzátéve, hogy megérti az emberek igényét a harcok lezárására.
„Hatalmas a korrupciós probléma. Az emberek azt kérdezik: mikor lesznek választások? Lesznek egyáltalán? Vagy csak így folytatják tovább?”
Választások a hadiállapot alatt?
Trump nem először hozza fel a választások hiányát: korábban a Politico-nak adott interjújában utalt arra, hogy Kijev esetleg a háborút használja ürügyként a demokratikus megmérettetés elkerülésére. Bár nem zárta ki, hogy egy választáson ismét Zelenszkij győzne, ragaszkodik ahhoz, hogy az ukrán népnek meg kell adni a döntés lehetőségét.
A beszámolók szerint az amerikai nyomásnak már van látható eredménye: Zelenszkij állítólag arra kérte a parlamenti képviselőket, hogy készítsék elő azokat a jogszabályi módosításokat, amelyek lehetővé tennék a választások megtartását a hadiállapot ideje alatt is – írta meg a karpathir.com.