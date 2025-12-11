Donald Trump amerikai elnök szerint Volodimir Zelenszkijnek „realistának kell lennie”, mivel saját adatai szerint az ukrán lakosság döntő többsége, mintegy 82 százaléka a békekötést követeli. Trump ismételten felvetette az elmaradt választások kérdését is, a magas emberveszteségekre és a korrupcióra hivatkozva.

Az amerikai elnök újságíróknak nyilatkozva fejtette ki álláspontját, miszerint Ukrajna hatalmas áldozatokat hoz, és a társadalom belefáradt a konfliktusba. Trump érvelése szerint a kijevi vezetésnek szembe kell néznie a tényekkel. „Zelenszkijnek realistának kell lennie. Mennyi idő telik még el, mire választások lesznek? Az ukránok 82 százaléka megállapodást követel” – fogalmazott az elnök, hozzátéve, hogy megérti az emberek igényét a harcok lezárására.

„Hatalmas a korrupciós probléma. Az emberek azt kérdezik: mikor lesznek választások? Lesznek egyáltalán? Vagy csak így folytatják tovább?”

Választások a hadiállapot alatt?

Trump nem először hozza fel a választások hiányát: korábban a Politico-nak adott interjújában utalt arra, hogy Kijev esetleg a háborút használja ürügyként a demokratikus megmérettetés elkerülésére. Bár nem zárta ki, hogy egy választáson ismét Zelenszkij győzne, ragaszkodik ahhoz, hogy az ukrán népnek meg kell adni a döntés lehetőségét.

A beszámolók szerint az amerikai nyomásnak már van látható eredménye: Zelenszkij állítólag arra kérte a parlamenti képviselőket, hogy készítsék elő azokat a jogszabályi módosításokat, amelyek lehetővé tennék a választások megtartását a hadiállapot ideje alatt is – írta meg a karpathir.com.