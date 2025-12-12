Az amerikai béketervben felvázolt területi kérdéseket kizárólag az ukrán nép oldhatja meg – jelentette ki Volodimir Zelenszkij egy sajtótájékoztatón. Az elnök hangsúlyozta: legyen szó választásokról vagy népszavazásról, a végső szónak a társadalom álláspontját kell tükröznie.

A front diktálja a diplomáciát

Az államfő rámutatott, hogy a diplomáciai konstrukciók életképessége nagymértékben függ a harctéri helyzettől. „Hogy mit tudnak tartani a katonáink, hol tudják megsemmisíteni a megszállókat – ettől függ minden” – fogalmazott Zelenszkij, utalva arra, hogy a gyenge katonai pozíció rosszabb tárgyalási feltételeket szül.

A téma nem előzmény nélküli: nemrég az elnök már jelezte, hogy megfelelő biztonsági garanciák esetén 60 napon belül kész választásokat tartani, ám a területi engedmények jogi és erkölcsi akadályairól is többször beszélt.

Veszélyes csapda lehet a „szabad zóna”

Zelenszkij részleteket is elárult a Keith Kellogg, Trump különmegbízottja által felvázolt elképzelésekről. Megerősítette a sajtóhíreket, miszerint az USA azt várja, hogy az ukrán csapatok vonuljanak ki Donyeck megye még ellenőrzött részeiről is. A terv szerint itt egy demilitarizált „szabad gazdasági övezetet” hoznának létre.

Az elnök szkeptikus a javaslattal kapcsolatban. „Ha az egyik fél visszavonul, a másik pedig ott marad, ahol van, mi tartja vissza őket a továbbnyomulástól?” – tette fel a kérdést. Zelenszkij szerint reális veszély, hogy az oroszok civilnek álcázva „szivárognának be” az övezetbe, és átvennék felette az irányítást. Bár a javaslat jelenleg „nincs Ukrajna érdekében”, a tárgyalások folytatódnak a lehetséges szimmetrikus lépésekről és a nemzetközi ellenőrzésről.

Az elnök hozzátette: a „bázisterv” folyamatosan változik, szerkesztés alatt áll, és Ukrajna is átadta saját módosító javaslatait Washingtonnak. A fájdalmas engedményekről szóló hírek azonban egyre gyakoribbak a nyugati sajtóban - írta meg a Kárpát Hír.