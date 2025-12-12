Washington szeretné karácsonyig tisztázni a békemegállapodás állását

Az ukrajnai háború befejezéséről szóló megállapodás kidolgozására nem volt konkrét, ultimátumjellegű határidő, de az Egyesült Államok szeretné még karácsony előtt teljes mértékben tisztázni a megállapodás állását - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Kijevben újságírókkal.

"Nem voltak konkrét, ultimátumjellegű határidők. Az azonban tény, hogy mindenki a lehető leggyorsabb befejezést szeretné. Az Egyesült Államok gyorsabb befejezést akar, ezt halljuk tőlük. Úgy gondolom, hogy valóban azt szerették volna, vagy talán még mindig azt szeretnék, hogy karácsonyig teljes képet kapjanak arról, hol tartunk ezzel a megállapodással" - idézte az államfőt az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

Az elnök rámutatott arra, hogy az Ukrajna elleni háború befejezésére vonatkozó terv nem egyetlen dokumentum, hanem azok összetett rendszere, és sok dokumentum még nincs végleges formában, mivel függ attól, milyen formában fogadják el az alapként szolgáló 20 pontos tervet.

"Ebben több dolog is szerepel, például: a háború utáni gazdaság és helyreállítás, biztonsági garanciák és egyéb kérdések, amelyek az alapdokumentum keretében kerülnek meghatározásra, majd az adott pontok részletezése alapján külön dokumentumok készülnek.

Tehát a 20 pont az alap, egy feltételes keret, amelyre a megfelelő számú dokumentum épül majd" - mondta. Az elnök kifejezte meggyőződését, hogy az Egyesült Államokkal a gazdasági és helyreállítási megállapodást alá fogják írni, valamint kidolgoznak hatékony biztonsági garanciákat is, amelyeket alá lehet majd írni.

"Úgy gondolom, hogy mindez egyszerre kerül majd aláírásra, a gazdaság és a biztonsági garanciák, ezek párhuzamos folyamatok is lehetnek. Szükség van azonban egy keretmegállapodásra. Az amerikaiak keretmegállapodást szeretnének, egy diplomáciai alapot, mert úgy vélik, hogy a keretmegállapodásban szerepelnek a háború befejezésének fő elvei" - tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy az egyetlen lehetőség a tűzszünetre a keretmegállapodás aláírása.

"Az Egyesült Államok, miután többször tárgyalt az orosz féllel, úgy véli, hogy a teljes tűzszünet csak a keretmegállapodás aláírásával valósulhat meg. Véleményem szerint nem titok, hogy az oroszok nem fognak belemenni a tűzszünetbe, ha nincs semmilyen megállapodás.

A mi álláspontunk nem változott: úgy gondoljuk, hogy a tűzszünet szükséges" - fejtette ki az Ukrinform ukrán hírügynökség szerint. Az energiaszektort érintő tűzszünet kapcsán az elnök emlékeztetett, hogy ezen a terven Törökország dolgozott, és Ukrajna készen állt annak támogatására. Rámutatott ugyanakkor, hogy az Egyesült Államok jelenlegi álláspontja az, hogy először egy átfogó tűzszüneti megállapodást kell kötni, és csak utána lehet dolgozni a további lépéseken.

Az államfő leszögezte, hogy a Donyeck megyei területek sorsáról az ukrán népnek kell döntenie, választások vagy népszavazás formájában. Zelenszkij elmondása szerint az Egyesült Államok az orosz megszállás alá került zaporizzsjai atomerőműnél közös, ukrán-amerikai irányítást javasol, de jelenleg nehéz meghatározni, miként lehetne az erőművet üzembe helyezni és irányítani, ezért a javasolt formátum még tárgyalás alatt van.

Az elnök kijelentette azt is, hogy megállapodás született arról, hogy még idén egy nagyszabású fogolycserét hajtanak végre, de az oroszok most lassítják ezt a folyamatot.