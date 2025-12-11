Újabb furcsaságok a 3I/ATLAS-ról

Újabb meglepetéssel szolgált a tudósoknak a csillagközi vándor. A 3I/ATLAS üstökös körül egyre több a furcsaság.

Az űrben tapasztalható különös fényjelenségek többé már nemcsak a sci-fi filmek egyik állandó látványeleme, hanem maga a valóság! A 3I/ATLAS üstökös, amely a csillagközi térből érkezett a Naprendszerbe, már eddig számtalan furcsasággal tornásztatta meg a tudósok szürkeállományát. Most sincs ez másként, miután nemrég egy szokatlan jelenséget vettek észre a szakemberek a csillagközi vándorral kapcsolatban.

Sugárzást bocsájt ki a 3I/ATLAS üstökös

A csillagászok észrevették, hogy a Naptól immár távolodó 3I/ATLAS üstökös, röntgensugárzást bocsájt ki magából. Ez önmagában még nem lenne szokatlan jelenség: számtalanszor megtörténik, akárhányszor a naptól érkező töltött részecskék beleütköznek az üstökös körüli gázfelhőbe. Az ilyen energiaütközés következtében könnyedén keletkezhet röntgensugárzás. Ugyanakkor, ez rendkívül ritkán látható jelenség egy ilyen világító és aktív csillagközi látogató esetében, így aztán a kutatók rendkívül izgatottak.

Hetek óta a NASA célkeresztjében az üstökös

Miután az amerikai űrkutatási hivatal már régóta a látókörében tudhatja a 3I/ATLAS üstököst, így számtalan adatott gyűjtöttek már a csillagközi vándorról. Az objektum ezek szerint fényes gáz- és porfelhővel rendelkezik, ami nemcsak látványos, hanem több hullámhosszon “beszél” is a kutatókhoz. Az, hogy sikerült kimutatni az üstökös röntgensugárzását azért fontos, mert így feltérképezhetővé vált az üstökös kémiai összetétele és vizsgálhatóvá váltak a környezeti kölcsönhatások is.

Ráadásul csillagközi objektumok esetében most először beszélhetünk röntgensugárzásról.

Fontos kiemelni, hogy bár a “röntgensugarak” elsőre ijesztően hangzanak, ez egy természetes fizikai folyamat, és a Földre nézve semmiféle veszélyt nem jelent. Inkább egy tudományos aranybánya ez. Egy olyan ablak, ami betekintést enged a csillagközi anyagba és az üstökösök viselkedésébe, amikor más csillagrendszerekből érkeznek hozzánk látogatóba – idézi a Live Science a NASA közleményét, amelyet azután adtak ki, hogy lencsevégre kapták a Naptól immár távolodó üstököst.

A csillagközi vándor december 19-i közelsége nem csak a tudósoknak, hanem az amatőr csillagászoknak is lehetőséget nyújt majd arra, hogy megfigyeljék ezt a ritka égi vendéget - írta meg a Ripost.