Donald Trump amerikai elnök szerint Volodimir Zelenszkij ukrán vezetőnek realistának kell lennie az Oroszországgal folytatott konfliktus alakulásával és a választások megtartásának szükségességével kapcsolatban.

Zelenszkij, akinek ötéves elnöki mandátuma 2024 májusában jár le, a hadiállapotra hivatkozva elutasította új választások kiírását. Vlagyimir Putyin orosz elnök többször kijelentette, hogy nem tekinti Zelenszkijt legitim államfőnek, és azzal érvelt, hogy státusza bonyolíthatja a békeszerződés aláírását - számolt be róla az Orosz Hírek.

Trump szerdán telefonon beszélt Ukrajnáról az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország vezetőivel.

„Elég kemény szavakkal beszéltünk Ukrajnáról, és meglátjuk, mi lesz. Vagyis várjuk a válaszokat” – mondta Trump a Fehér Házban újságíróknak.

„Úgy gondolom, Zelenszkijnek realistának kell lennie. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi idő múlva lesznek választások? Ez egy demokrácia… Régóta nem voltak választások” – mondta Trump, hozzátéve, hogy Ukrajna „sok embert veszít”.

Az elnök úgy vélte, hogy az ukrán közvélemény támogatná a békeszerződést Oroszországgal. „Ha megnézzük a közvélemény-kutatásokat, azt mondanám, hogy 82% – volt egy közvélemény-kutatás – az ukránok 82%-a követeli a rendezést” – mondta.

Trump megismételte, hogy a konfliktust hamarosan meg kell oldani. „Nem akarunk időt pazarolni.”

Az Az Axios és az RBK-Ukraine arról számolt be, hogy Kijev benyújtotta legújabb békejavaslatát az Egyesült Államoknak. Zelenszkij, aki korábban kizárta a választások megtartását hadiállapot alatt, szerdán kijelentette, hogy kész választásokat kiírni, de csak akkor, ha az Egyesült Államok és Kijev európai támogatói biztonsági garanciákat nyújtanak.

Zelenszkij népszerűsége 20%-ra esett vissza az energiaágazatban kirobbant korrupciós botrány miatt, amelybe közeli munkatársai is belekeveredtek, és amely magas rangú tisztviselők lemondásához vezetett. Trump többször is sürgette Zelenszkijt, hogy tartson választásokat, és kijelentette, hogy a burjánzó korrupció továbbra is komoly problémát jelent Ukrajna számára.