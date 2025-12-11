Súlyos bűncselekményeket követett el Venezuela

A venezuelai Nemzeti Gárda (GNB) az elmúlt több mint tíz évben súlyos emberi jogi jogsértéseket és emberiség elleni bűncselekményeket követett el a fennálló hatalom politikai ellenfelei ellen, többnyire büntetlenül – állapította meg csütörtökön közzétett jelentésében az ENSZ tényfeltáró missziója.

A Nicolás Maduro elnöksége alatt, 2014-től elkövetett súlyos jogsértések és emberiség elleni bűncselekmények között sorolták fel az önkényes fogvatartást, a szexuális erőszakot, a kínzást, a tüntetések leverését és a politikai üldöztetést. A Nemzeti Gárda az áldozatokat a kormánnyal szembeni vélt ellenállásuk alapján választotta ki – emelték ki a jelentésben.

Dokumentált tények mutatják „a GNB szerepét az ellenfelek vagy annak vélt személyek szisztematikus és összehangolt elnyomásában, amely több mint egy évtizede tart” – hangsúlyozta Marta Valinas, a tényfeltáró misszió vezetője.

A jelentés szerint alapos okkal feltételezhető, hogy a GNB központi szerepet játszott a politikai üldöztetésben, beleértve a 2024-es választások utáni akciókat, amikor a rendszer kritikusaira csaptak le, tartottak otthonukban váratlan razziákat.

A GNB a „nemzetbiztonsági” doktrínára hivatkozva terjesztette ki tevékenységét a társadalom ellenőrzésére és a belső elnyomásra egy központosított parancsnoki hierarchiával, amelynek csúcsán az elnök és a nemzeti hadsereg főparancsnoka áll.

A jelentés szerint a tényfeltáró misszió által igazolt kínzások, bántalmazások és szexuális erőszak nem elszigetelt cselekmények voltak. „Ezek az áldozatok megbüntetésére és megtörésére használt bántalmazási minta részét képezik” – mondta Valinas.

A Maduro-kormány a korábbi, hasonló vádakat megfogalmazó ENSZ-jelentést „hazugságokkal telinek” minősítette.