Részeg sofőrök miatt csúszott az akció
Egy beszervezett házaspár szerelt össze a drónokat Oroszországban
A lap forrásai szerint a másfél évig előkészített művelet célja az volt, hogy Oroszország területéről, közvetlen közelről indítsanak dróncsapásokat a stratégiai repülőterek ellen. A kulcsfigurák egy Cseljabinszkban élő házaspár, a korábban Ukrajnában élő, 37 éves ex-dídzsej, Artem Timofejev és felesége, a tetoválóművész Katerina voltak.
Az SBU poligráfos vizsgálatnak vetette alá a párt, mielőtt megbízták volna őket a feladattal. A terv szerint az alkatrészeket külön csempészték be, majd a pár ukrán instrukciók alapján Oroszországban szerelte össze a drónokat, amelyeket végül teherautókra rakott mobil faházak tetőszerkezetébe rejtettek.
A részegség és a véletlen majdnem buktatta a tervet
Bár április végére minden készen állt, az indulást el kellett halasztani. A májusi ünnepdömping (húsvét, munka ünnepe, győzelem napja) miatt a szállítással megbízott orosz sofőrök napokig részegek voltak.
Amikor a konvoj május végén végre elindult, az akció egy banális hiba miatt hajszál híján meghiúsult. Menet közben az egyik teherautó elcsúszó teteje láthatóvá tette a rakományt. A gyanút fogó sofőr azonnal hívta a megbízót:
„Mi ez a szarság?” – kérdezte a sofőr, miután meglátta a drónokat.
Vaszil Maljuk, az SBU vezetője ekkor gyors fedősztorit talált ki: azt üzente a sofőrnek, hogy a szerkezetek vadászterületek megfigyelésére szolgálnak. Mivel a robbanóanyag nem látszott, a férfi elhitte a magyarázatot.
Tragikus végkifejlet és stratégiai siker
Az akció végül június 1-jén indult. A drónok indításához a faházak tetejét távirányítással nyitották ki. A művelet során azonban az egyik sofőrrel megszakadt a kapcsolat, később pedig megtalálták a holttestét és a kiégett teherautót.
A WSJ szerint a „Pókháló” hadművelet katonailag sikeres volt: az SBU állítása szerint az akcióval a stratégiai bombázók és hordozók mintegy 34 százalékát sikerült eltalálniuk a bázisokon. A műveletet előkészítő házaspár és a résztvevők azóta biztonságban, Ukrajnában tartózkodnak – írta meg a karpathir.com.