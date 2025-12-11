Részeg sofőrök miatt csúszott az akció

Eredetileg a május 9-i orosz győzelem napjára időzítették, végül azonban csak június elején tudták végrehajtani az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SBU) egyik legmerészebb akcióját, a „Pókháló” (Pavutyna) hadműveletet. A Wall Street Journal (WSJ) értesülései szerint a késés oka prózai volt: a drónokat szállító teherautó-sofőrök az ünnepek alatt annyira lerészegedtek, hogy képtelenek voltak elindulni.

A lap forrásai szerint a másfél évig előkészített művelet célja az volt, hogy Oroszország területéről, közvetlen közelről indítsanak dróncsapásokat a stratégiai repülőterek ellen. A kulcsfigurák egy Cseljabinszkban élő házaspár, a korábban Ukrajnában élő, 37 éves ex-dídzsej, Artem Timofejev és felesége, a tetoválóművész Katerina voltak.

Az SBU poligráfos vizsgálatnak vetette alá a párt, mielőtt megbízták volna őket a feladattal. A terv szerint az alkatrészeket külön csempészték be, majd a pár ukrán instrukciók alapján Oroszországban szerelte össze a drónokat, amelyeket végül teherautókra rakott mobil faházak tetőszerkezetébe rejtettek.

A részegség és a véletlen majdnem buktatta a tervet

Bár április végére minden készen állt, az indulást el kellett halasztani. A májusi ünnepdömping (húsvét, munka ünnepe, győzelem napja) miatt a szállítással megbízott orosz sofőrök napokig részegek voltak.

Amikor a konvoj május végén végre elindult, az akció egy banális hiba miatt hajszál híján meghiúsult. Menet közben az egyik teherautó elcsúszó teteje láthatóvá tette a rakományt. A gyanút fogó sofőr azonnal hívta a megbízót:

„Mi ez a szarság?” – kérdezte a sofőr, miután meglátta a drónokat.

Vaszil Maljuk, az SBU vezetője ekkor gyors fedősztorit talált ki: azt üzente a sofőrnek, hogy a szerkezetek vadászterületek megfigyelésére szolgálnak. Mivel a robbanóanyag nem látszott, a férfi elhitte a magyarázatot.

Tragikus végkifejlet és stratégiai siker

Az akció végül június 1-jén indult. A drónok indításához a faházak tetejét távirányítással nyitották ki. A művelet során azonban az egyik sofőrrel megszakadt a kapcsolat, később pedig megtalálták a holttestét és a kiégett teherautót.

A WSJ szerint a „Pókháló” hadművelet katonailag sikeres volt: az SBU állítása szerint az akcióval a stratégiai bombázók és hordozók mintegy 34 százalékát sikerült eltalálniuk a bázisokon. A műveletet előkészítő házaspár és a résztvevők azóta biztonságban, Ukrajnában tartózkodnak – írta meg a karpathir.com.