NATO-főtitkár: mi vagyunk Oroszország következő célpontja

A NATO-tagországoknak fokozniuk kell a védelmi erőfeszítéseiket, hogy megelőzzenek egy Oroszország által indított háborút, amely "olyan mérvű lehet, mint amilyet nagyapáink és dédapáink voltak kénytelenek elviselni" - hangoztatta Mark Rutte NATO-főtitkár csütörtökön Berlinben Friedrich Merz német kancellárral tartott találkozóján. "Mi vagyunk Oroszország következő célpontja" - vélekedett.

Úgy vélte, a katonai szövetségben "túl sokan nem érzik" Oroszország fenyegetésének sürgető voltát Európában. Nekik szerinte gyorsan fokozniuk kell a védelmi kiadásokat és a katonai célú termelést, hogy megakadályozzanak egy olyan háborút, amelyhez foghatót csak a korábbi nemzedékek tapasztaltak meg.

"Mi vagyunk Oroszország következő célpontja. Attól tartok, hogy túl sokan csendesen önelégültek. Túl sokan nem érzik a sürgősséget. S túl sokan hiszik, hogy az idő a mi oldalunkon áll. Nem így van. Most van itt az idő a cselekvésre" - fogalmazott Rutte. "A konfliktus a kapunknál van. Oroszország visszahozta a háborút Európába. És nekünk fel kell készülnünk" - tette hozzá. Szerinte Oroszország öt éven belül kész lehet katonai erőt alkalmazni a NATO-val szemben.

Közös sajtótájékoztatójukon Merz az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia közzététele nyomán abszolút priortásnak nevezte a NATO európai oszlopának erősítését. "Fontosabb, mint valaha, most ezt az Európát a nyomás alatt is összetartani, és elejét venni annak, hogy semmi és senki se oszthassa meg. Olyan egyesült, erős Európára van szükségünk, mint még soha" - jelentette ki Merz.

Kiemelte, hogy minden erejével egy egyesült és erős Európai Unióért akar kiállni. "Ez azt jelenti, hogy ahol a retorikán túl, saját érdekeinket szem előtt tartva együttműködhetünk az Egyesült Államokkal, ott természetesen ezt folytatni fogjuk" - mondta Merz. Ez különösen érvényes - hívta fel a figyelmet - az ukrajnai béke elérése érdekében végzett intenzív munkára és a NATO jövőjének alakítására.

"Az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiája, amelyet a múlt héten láthattunk, megerősít minket abban, hogy jó úton járunk" - húzta alá. Merz újságírói kérdésre válaszolva szót ejtett arról is, hogy az Egyesült Államok a tervek szerint jövőre megkezdi a nagyobb hatótávolságú fegyverek telepítését Németországban.

"Jelenleg nincs okom kételkedni a NATO-szövetség keretében az Egyesült Államokkal kötött megállapodásokban" - mondta. Hangsúlyozta, hogy jelenleg "nincs olyan bejelentés vagy lépés", amely a kölcsönös biztonsági ígéret felbontására utalna.

Arra a kérdésre válaszolt, hogy Washington visszavonhatja a Tomahawk típusú manőverező robotrepülőgépek Németországban való újratelepítésére vonatkozó ígéretét. Itt egy olyan megállapodásról van szó, amely 2024 júliusában, az akkori amerikai elnök, Joe Biden kormánya alatt született.

Merz szóvá tette, hogy Európában többet kell tenni a biztonság érdekében. Szerinte az amerikai kormány erre joggal felhívja a figyelmet. Rutte az új amerikai biztonsági stratégiáról megjegyezte, hogy az egyértelműen kimondja, hogy a Washington továbbra is elkötelezett Európa, illetve az európai biztonság iránt. "Az Egyesült Államok kitart a NATO-n belüli kötelezettségvállalása mellett" - fűzte hozzá.