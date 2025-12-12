Nagy teherbírású új drónok végeztek próbarepülésüket Kínában

Próbarepülést végzett Kínában két olyan új, nagy teherbírású drón, amelyet a civil áruszállításban is lehet használni - jelentette csütörtökön a kínai állami média.

Egy Csiutien nevű, hagyományos szárnyas drón az északnyugat-kínai Senhszi tartományban hajtotta végre csütörtök reggel első repülését, egy nappal korábban pedig az AR-E800 jelzésű elektromos drón szállt fel először a kelet-kínai Csianghszi tartományban.

A kínai repülőgépipari vállalat (AVIC) által tervezett drónok közül a Csiutien 25 méteres fesztávolsággal, 16 tonnás maximális felszállótömeggel és hattonnás teherbírással rendelkezik. Akár 12 órán át is képes levegőben maradni, hatósugara pedig hétezer kilométer.

Az AVIC AR-E800 jelű drónja függőleges fel- és leszállásra képes, hat egymás fölött elhelyezkedő rotorpárral rendelkezik, amelyekkel körülbelül négy perc alatt hajtotta végre a teszt teljes manőversorozatát, azon belül a fel- és leszállást, a lebegést, a fordulókat, valamint az előre és a hátra repülést.

A csendes üzemű jármű 300 kilogrammos hasznos terhet képes szállítani - közölték. A kínai állami média szerint e drónok kifejlesztése a gyártók azon törekvéseit szolgáljak, hogy a városi logisztika és a sürgősségi ellátás területén szélesítsék a teherdrónpiac lehetőségeit. Elemzők szerint a globális áruszállító drónpiac 2031-re közel 5 milliárd dollárra nőhet, évente átlagosan 35,8 százalékos bővüléssel.

Kína már korábban is tesztelt nagy teherbírású drónokat: 2024 márciusában a Yitong TP1000 modell egytonnás hasznos teherrel szállt fel, míg a Boying T1400 helikopterdrón 650 kilogrammos teherrel repült extrém hőmérsékleti körülmények között. Az AVIC szerint a Csiutien drón a legkülönbözőbb típusú árukat képes szállítani, és alkalmazkodik a különböző feladatokhoz, például a katasztrófaelhárításhoz, területfelméréshez vagy az erőforrások feltérképezéséhez.