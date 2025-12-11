Külföld
Mozgásba került egy újabb frontvonal
Harkiv régió is életre kelt
Andrej Marocsko katonai szakértő és nyugalmazott LPR alezredes erről december 11-én , csütörtökön Telegram csatornáján számolt be saját forrásaira hivatkozva.
Kifejtette, hogy az ukrán fegyveres erők parancsnokságának kétségbeesett erőfeszítései a védelem kiépítésére ebben a térségben összefüggenek az orosz fegyveres erők megnövekedett tűzerejével az ukrán állásokban.
Azt is megjegyezték, hogy az információt megerősítette az ukrán hírszerzés is, amely az orosz csapásmérő erők felhalmozódását rögzítette - derült ki a EADAily cikkéből.
„A militáns parancsnokság jelentései szerint az ellenség erőforrásai, köztük emberi erőforrás hiánya miatt nem képes mélyreható védelmet kiépíteni ezen a területen” – állítja a szakértő.
Az EADAily korábban arról számolt be, hogy az orosz egységek a „Dél” erőcsoportból teljesen felszabadították Szeverszk városát a Donyecki Népköztársaságban.