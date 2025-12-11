Moszkva fellép honfitársáért

Az orosz diplomaták fel fognak lépni a Lengyelországban őrizetbe vett Alekszandr Butyagin orosz régész jogainak védelmében, a legfontosabb most a szabadon bocsátásának elérése – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára pénteken Moszkvában.

Butyagint, a szentpétervári Ermitázs múzeum régészét Kijev kérésére vették őrizetbe múlt héten a lengyel hatóságok, miután ukrán részről azzal vádolták meg, hogy ásatásokat végzett az Oroszország által 2014-ben elcsatolt Krím félszigeten

„Diplomáciai csatornákon keresztül fogjuk követelni állampolgárunk érdekeinek védelmét. Diplomatáink természetesen dolgozni fognak ezen. (…) A legfontosabb most, hogy elérjük ennek az orosz állampolgárnak a szabadon bocsátását” – hangsúlyozta a Kreml képviselője.

Andrej Ordas, Oroszország ideiglenes varsói ügyvivője a Rosszija 24 televíziós csatornán azt mondta, Butyagin „tisztában van vele, hogy az ellene felhozott vádak abszurdak”. Hangsúlyozta, hogy az orosz nagykövetség törekedni fog a tudós feltétlen szabadon bocsátására és arra, hogy eltávozhasson Lengyelországból. Közölte, hogy az orosz diplomaták folyamatos kapcsolatban állnak a varsói körzeti ügyészséggel és Butyagin ügyvédjével. A diplomata arra figyelmeztette az orosz állampolgárokat, hogy csak akkor utazzanak Lengyelországba, ha feltétlenül szükséges.

A RIA Novosztyi hírügynökség a lengyel RMF FM kereskedelmi rádióállomásra hivatkozva közölte, hogy a tudós Hollandiából a Balkánra tartott, amikor Lengyelországban elfogták. A rádió úgy tudja, hogy Butyagin nem tett vallomást, a varsói bíróság elrendelte 40 napos letartóztatását, és a lengyel fél Kijev hivatalos kiadatási kérelmét várja.

Az ukrán hatóságok távollétében 2024 novemberében emeltek vádat egy, a Krímben ásatásokat végző orosz régész ellen, aki hivatalosan nem neveztek meg, de több ukrán médiaforrás szerint az Ermitázs szakértőjéről, Alekszandr Butyaginról volt szó, aki Kercsben vezetett egy régészeti expedíciót. A RIA Novosztyi a varsói ügyészségre hivatkozva azt írta, hogy a tudóst tíz évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetik.