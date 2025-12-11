2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Mit akar ennyire Ukrajna?

Szijjártó Péter szerint korábban sem foglalkoztak azzal, hogy visszaadják a kárpátaljai magyarság alapvető jogait

MH
 2025. december 11. csütörtök. 10:52
Megosztás

Ukrajna külügyminisztériuma és oktatási minisztériuma közölte, hogy Magyarország válaszolt az ukrajnai magyar nemzeti kisebbség oktatására vonatkozó jogalkotási javaslatokra – írja a Korrespondent.

Mit akar ennyire Ukrajna?
Szijjártó Péter szerint teljesen „hülyének néznek minket” Ukrajnában
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A felek között folyamatosak a szakértői konzultációk, részletesen elemzik a lehetséges megvalósítási mechanizmusokat, miközben figyelembe veszik mindkét ország jogszabályait és egyeztetik álláspontjaikat.

„Az ukrán fél hangsúlyozza a beérkezett magyar javaslatok alapos vizsgálatát és összehangolását az érvényes ukrán törvényekkel.”

Korábban Magyarország jelezte: a nemzetiségi kisebbségek ügyében tartott konzultációk újraindítása további fejleményektől függ.

Szijjártó Péter korábban a Mandinernek azt nyilatkozta, teljesen „hülyének néznek minket” Ukrajnában. A külügyminiszter szerint egyszerűen már korábban sem foglalkoztak azzal, hogy visszaadják a kárpátaljai magyarság azon alapvető jogait, amit korábban már megadtak nekik. „Ezerszer elmondtuk, semmi extrát nem kérünk, semmi pluszt nem kérünk. Volt a kárpátaljai magyaroknak egy bizonyos joga, jogrendszere 2015-ig. Ez semmifajta fenyegetést nem jelentett az ukrán államra, az ukrán népre.

„Adják azt vissza” – fogalmazott a külügyminiszter, írja a Mandiner.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink