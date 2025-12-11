Migránsokat szállító csónak borult fel Horvátországban

Felborult egy illegális bevándorlókat szállító csónak a Száva horvát-boszniai határszakaszának Szlavónbródhoz (Slavonski Brod) közeli részén csütörtök hajnalban. A balesetben egy ember vízbe fulladt, tizenegyet kórházba szállítottak – közölte a horvát rendőrség.

A riasztás nyomán a tűzoltók, a rendőrség, a mentők és a horvát hegyimentő-szolgálat (HGSS) egységei vonultak a helyszínre, és több bajba jutott embert sikerült kimenteniük a folyóból.

Kata Nujic, a rendőrség szóvivője szerint a csónak hajnalban, öt óra körül borult fel, a csoport tagjai közül többen súlyosan kihűltek. Egy embert nem sikerült megmenteni, egy másikat újra kellett éleszteni.

A migránsokat a szlavónbródi közkórházba szállították, ahol jelenleg tizenegy embert látnak el. Josip Samardzic, a kórház igazgatója közölte: állapotukról a folyamatban lévő orvosi vizsgálatok után tudnak részletesebb tájékoztatást adni.

A folyó átvizsgálásában a mentőegységek drónokat is használtak, a mentés idejére pedig lezárták a Száva érintett partszakaszát.

A migránsok főként Szerbián és Montenegrón keresztül érkeznek Boszniába, onnan Horvátország, majd Szlovénia felé folytatják útjukat, ahonnan Nyugat-Európába szeretnének eljutni.