Miért veti meg nyíltan Trump Európát?
Egy elemző váratlan okokat tár fel
Donald Trump amerikai elnök élesen bírálta európai szövetségeseit, „gyengének” nevezve őket, és kijelentette, hogy Európa „hanyatlásban van”. Jeremy Shapiro, az Európai Külkapcsolati Tanács kutatási igazgatója és Trump és a kontinens közötti feszült kapcsolatok szakértője úgy véli, hogy ez nem csupán személyes ellenségeskedés, hanem az amerikai elnök tágabb világnézetének része.
„Régóta gyengének jellemzi az európaiakat” – magyarázta Shapiro a Politico magazinnak adott interjújában. „Trump erősekre és gyengékre osztja a világot, és nagyobb figyelmet fordít az erősségre, mint a gyengeségre.”
A szakértő szerint az Európa-kritika a második ciklus alatt felerősödött az olyan új tanácsadók befolyása miatt, mint J.D. Vance alelnök.
„Európát liberális bástyának tekintik, amely akadályozta Trump első ciklusát” – jegyzi meg Shapiro. „Mindez az amerikai kultúrharc része.”
Trump a kereskedelmi egyensúlyhiányra és a NATO-kiadásokra is figyelmet fordít, de Shapiro úgy véli, hogy ez inkább formális indok: „A kereskedelmi hiány komoly számára, a biztonsági kérdés pedig lehetővé teszi számára, hogy könnyen nyomást gyakoroljon Európára.”
A szakértő szerint azok az európai országok, amelyek megpróbálnak hízelegni Trumpnak, csak megerősítik a gyengeségükről alkotott benyomását.
„A hízelgés a gyengeség benyomását kelti, és ez megerősíti politikai követeléseit” – hangsúlyozta Shapiro.
A szakértő hozzáteszi, hogy Európa hatékonyabban bizonyíthatná erejét és egységesebben állhatna ellen az amerikai nyomásnak, ahelyett, hogy a diplomáciai hízelgésre hagyatkozna. Shapiro szerint:
„Az európaiak sokkal erősebbek, különösen együtt, és megmutathatják Trumpnak, hogy számolni kell velük.”