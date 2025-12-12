María Corina Machado: vissza fogok térni Venezuelába

A Nobel-békedíjas venezuelai ellenzéki vezető, María Corina Machado a norvég miniszterelnökkel közösen tartott csütörtöki oslói sajtótájékoztatón kijelentette: mindenképpen visszatér Venezuelába, függetlenül attól, hogyan alakul az ország politikai helyzete. Az ellenzéki vezető 11 hónap bujkálás után először jelent meg nyilvánosan Oslóban, miután lánya előző nap átvette helyette a Nobel-békedíjat.

Machado hangsúlyozta, hogy akkor tér vissza Venezuelába, amikor ő és csapata úgy ítélik meg, hogy a biztonsági feltételek adottak. "Ez nem attól függ, hogy a rezsim még hatalmon van-e vagy sem. Ha a hatóságok továbbra is keresnek, nem fogják tudni, hol tartózkodom.

Megvannak az eszközeink arra, hogy vigyázzunk egymásra" - mondta. A politikus szerda este érkezett Norvégiába, közvetlenül a Nobel-békedíj átadása után.

Csütörtök hajnalban egy oslói hotel erkélyén jelent meg, ahol 11 hónap után először üdvözölhette támogatóit. Elmondása szerint január 9-e óta bujkált - azóta, hogy egy tüntetést követően rövid időre őrizetbe került.

Útjáról részleteket nem közölt, de elárulta: az Egyesült Államok segítette abban, hogy eljusson Norvégiába. Arra a kérdésre, hogy a venezuelai hatóságok tudhatták-e, hol tartózkodik, így válaszolt: "Nem hiszem, hogy tudták. Biztos vagyok benne, hogy mindent megtettek volna, hogy megakadályozzanak abban, hogy itt legyek.

" Köszönetet mondott mindazoknak, akik kockáztatták az életüket, hogy eljuthasson Oslóba. "Egy nap majd elmondom, hogyan történt, de most nem tehetem, hogy ne veszélyeztessek senkit" - tette hozzá. Machado a nemzetközi nyomás jelentőségéről is beszélt.

"Úgy vélem, (Donald) Trump (amerikai) elnök lépései döntő szerepet játszottak abban, hogy a rezsim ma jóval gyengébb helyzetben van" - fogalmazott. Szerinte a venezuelai vezetés korábban azt hitte, büntetlenül cselekedhet, "de most kezdi megérteni, hogy a világ figyeli ez eseményeket".

Az ellenzéki vezető arra is rámutatott, hogy Venezuelában a tanárok naponta alig egy dollárnak megfelelő összeget keresnek, és sok helyen a gyerekek csak heti két napot járnak iskolába. "A jövőjük forog kockán" - hangsúlyozta.

Kijelentette: "Úgy döntöttünk, hogy a végsőkig küzdünk, és Venezuela szabad ország lesz. Amikor győzünk - mert győzni fogunk -, ezzel példát mutatunk azoknak az országoknak, ahol ma még nincs szabadság." Elmondta továbbá, hogy a díjat a venezuelaiak nevében vette át, és hazaviszi hozzájuk.

"Ez a díj mindazoké, akik a szabadságért küzdenek" - hangsúlyozta. Jonas Gahr Störe norvég miniszterelnök kijelentette, hogy Norvégia tiszteletben tartja a venezuelaiak demokratikus törekvéseit, és kész támogatni egy demokratikus Venezuela intézményeinek újjáépítését. A találkozó előtt a kormányfő Machado küzdelmét méltatta, és hangsúlyozta: a norvég kormány a jogállamiság és az ENSZ Alapokmányának elvei szerint kívánja támogatni a változás előmozdítását.