Furcsa amerikai elmélet látott napvilágot Közép-Európáról és Magyarországról

Egy jelentés szerint Ausztriát, Magyarországot, Olaszországot és Lengyelországot az Egyesült Államok egy olyan kampány lehetséges célpontjaivá választotta ki, mellyel ezeket az országokat leválasztanák az Európai Unióról (EU). A Die Welt német lap arról írt, hogy szerintük erre egy amerikai Nemzetbiztonsági Stratégia korábban nem ismert részletei is bizonyítékot jelenthetnek és ebben a hagyományos európai életmódokat előtérbe helyező és amerikabarát pártok, mozgalmak, valamint kulturális szereplők támogatásának célja is megfogalmazódik. Anna Kelly, a Fehár Ház szóvivője viszont úgy nyilatkozott, hogy az amerikai stratégia minden más, az eredetileg nyilvánosságra hozott verziót olyan emberek szivárogtatnak, akik távol állnak az Trump-elnöktől, és fogalmuk sincs, miről beszélnek.

Donald Trump nyáron azzal a kijelentésével került a címlapokra, amikor nagyon nagy hibának nevezte Oroszország kizárását a G8 csoport tagjai közül

Az Egyesült Államok azt tervezi, hogy feszültséget kelt az EU és annak négy tagállama között – áll egy, a Die Welt által közölt jelentésben. A német lap online felületén is elérhető cikkben arról írtak, hogy e jelentés szerint Ausztriát, Magyarországot, Olaszországot és Lengyelországot az Egyesült Államok egy kampány célpontjaivá választotta ki annak érdekében, hogy ezeket az országokat leválasszák az EU-ról. A lap szerint ezt egy korábbi Nemzetbiztonsági Stratégia is bizonyítja, amelynek tartalmáról eddig kevesebbet lehetett tudni.

A Die Welt a Bildre hivatkozva azt írta: médiajelentések szerint ennek a stratégiának létezik egy hosszabb, korábban nem publikált változata, amelyben konkrét intézkedéseket írnak arra nézve, hogyan gyengítené az Egyesült Államok az EU-t. Ez az amerikai „Defense One” portálra utal.

Ennek az amerikai stratégiának, a Defense One nevű portál által között hosszabb változata szerint Ausztriát, Magyarországot, Olaszországot és Lengyelországot nevezik meg olyan lehetséges együttműködési partnereikként, akikkel az amerikaiaknak „többet kellene foglalkozniuk”.

A dokumentum szerint céljuk továbbá a hagyományos európai életmódokat előtérbe helyező és amerikabarát pártok, mozgalmak, valamint kulturális szereplők támogatása is.

A német sajtó szerint ezen felül a dokumentum egy olyan új nemzetközi országcsoport létrehozására irányuló tervet is tartalmaz, melynek az Egyesült Államokon kívül, Kína, Oroszország, Japán és India is tagja lenne, ugyanakkor az EU-tagállamokat ebből kizárnák.

Amerika teheti újra naggyá Európát

A stratégiának a Defense One portál által közölt elemei szerint míg a korábban nyilvánosságra hozott dokumentumban a NATO esetleges megszüntetéséről szóló elképzelés is megfogalmazódik, a teljes változat részletesebben foglalkozik azzal, hogy a Trump-kormányzat miként szeretné „Újra naggyá tenni Európát”, miközben a kontinens amerikai katonai támogatásról való leválását szorgalmazza.

A Defense One-on közöltek szerint a stratégia azon az alapfeltevésen alapul, hogy mivel Európát bevándorlási politikája és a szólásszabadság korlátozása miatt civilizációs összeomlás fenyegeti, ezért javasolják azt, hogy az amerikai-európai kapcsolatokat az ezen a téren hasonlóan gondolkodó kormányzatokkal rendelkező országokra összpontosítsák és ebben a kontextusban említik Ausztriát, Magyarországot, Olaszországot és Lengyelországot.

„Támogatnunk kell azokat a pártokat, mozgalmakat, valamint értelmiségi és kulturális személyiségeket, akik a szuverenitást és a hagyományos európai életmódok megőrzését, vagy ha szükséges helyreállítását követelik” – áll a dokumentumban.

A Defense One beszámolójában felidézte, hogy Donald Trump nyáron azzal a kijelentésével került a címlapokra, amikor nagyon nagy hibának nevezte Oroszország kizárását a G8 csoport tagjai közül, sőt az amerikai elnök még egy Kínával kibővített G9 létrehozását is felvetette.

Ennek kapcsán írt a portál a Nemzetbiztonsági stratégia azon eleméről, amely egy USA-Kína-Oroszország-India-Japán C5 országcsoport létrehozását javasolja, és amely nagyhatalmi testületként a Közel-Kelet biztonsága, különösen az Izrael és Szaúd-Arábia közötti kapcsolatok normalizálása érdekében tesz napirendi javaslatot.

Az amerikai stratégiát tartalmazó dokumentum – a Defense One közlése szerint – úgy vélekedik, hogy miközben a hidegháború végét követően az amerikai külpolitikai elit meggyőzte magát arról, hogy az USA érdeke az egész világon való amerikai állandó uralom, mégis, más országok ügyei csak akkor foglalkoztatják, ha tevékenységük közvetlenül veszélyezteti az amerikai érdekeket.

A portál ebből azt a konzekvenciát vonja le: az amerikai kormányzat ezt az érvelést használja arra, hogy visszalépjen Európa védelmében betöltött szerepéből, miközben figyelmét a venezuelai drogkartellekre fordítja.

A Trump-kormányzat örökölt egy olyan világot, amelyben a háborúk, a fegyverek sok kontinensen, sok ország békéjét és stabilitását tönkretették, ezért természetes érdekük van ennek a válságnak az enyhítésében – ismertette a portál a dokumentum tartalmát.

A dokumentum szerint nem kellene az Egyesült Államoknak egyedül megoldania mindezt – de ugyanakkor Kínának és Oroszországnak sem szabad megengedni, hogy helyettesítse az amerikai vezetést. A stratégia azt javasolja, hogy „regionális bajnokokkal” kell együttműködni a stabilitás fenntartása érdekében.

„Jutalmazni és bátorítani fogjuk a régió azon kormányait, politikai pártjait és mozgalmakat, amelyek széles körben összhangban állnak elveinkkel és stratégiánkkal ” – áll a dokumentumban, amely úgy folytatódik, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak nem szabad figyelmen kívül hagynia azokat a kormányokat sem, amelyek eltérő nézetekkel rendelkeznek, ám mégis hajlandóak együttműködni.

A Fehér Ház szerint a stratégiának nincs ilyen változata

A cikk megjelenése után a Fehér Ház tagadta, hogy a Nemzetbiztonsági Stratégia bármely változata létezne, csak az online közzétett változat létezését ismerték el.

„Nincs alternatíva, privát vagy titkos változat” – mondta Anna Kelly, a Fehér Ház szóvivője a Defense One-nak.

A szóvivő hozzátette, hogy „minden más úgynevezett verziót olyan emberek szivárogtatnak, akik távol állnak az elnöktől, és fogalmuk sincs, miről beszélnek” – írta meg a hirado.hu.