Külföld
Magyar férfi lehet a kényszersorozás egyik újabb áldozata + VIDEÓ
Emberrablásnak tűnő képsorok Kárpátaljáról
Így vittek el egy kárpátaljai magyart a frontra – írta a Facebookon közzétett videóhoz Bohár Dániel.
A biztonságikamera-felvételen az látható, hogy egy kerékpáros férfi mellett lelassít egy szemből érkező, sötét autó. Abból kiugrik egy férfi, lelöki az illetőt a bicikliről, majd további alakok vetik rá magukat. A kerékpárost felrángatják az árokból, majd hosszas dulakodás és kiabálás közepette az autóhoz vonszolják.
A brutális jelenet során az áldozat ukránul hív segítséget, az egyik erőszakos férfi pedig magyarul, erős ukrán akcentussal azt mondja: „Gyere ide!”
Az áldozatot végül az autóba tuszkolják, majd kövér gázzal elhajtanak.
Szinte színmagyar Kisdobrony
Kárpátaljai forrásunk szerint a felvétel minden bizonnyal magyarlakta területen készült – Kisdobrony is ilyen, az Ungvári Járásban – erre utal a magyar portákra jellemző, jellegzetes környezet vagy a vaskerítés is. A Bohár Dániel szerint magyar nemzetiségű férfi további sorsa egyelőre ismeretlen – a jelek arra utalnak, hogy a kárpátaljai magyarok körében egyre agresszívebben végrehajtott kényszersorozás áldozata lehet – írta meg a Mandiner.