A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) nem tudja megnevezni a Zaporizsjai atomerőmű (ZAE) elleni támadások felelőseit. Erről Rafael Grossi, az ügynökség igazgatója számolt be.

Ukrajna és Oroszország bírálja a NAÜ megnyilvánulását, mert nem nevezi meg a ZNPP elleni támadások felelőseit, magyarázta Grossi. Hangsúlyozta, hogy az ügynökség ezt megtehetné, ha független szakértői vizsgálatot végeznének, amely magában foglalná a környezet és a roncsok elemzését. A szervezet vezetője hozzátette, hogy erre nincs lehetőség.

„Nem tudunk mindig mindent azonnal megvizsgálni. De megértik, és ez nem kritika senkivel szemben, hogy a roncsok 24 vagy 30 óra elteltével történő, törvényszéki szemszögből történő vizsgálata azt jelenti, hogy a bizonyítékokat esetleg már megváltoztatták vagy áthelyezték” – mondta.

Grossi úgy döntött, hogy tartózkodik attól, hogy vádakat emeljen a konfliktus bármelyik oldala ellen - írta meg a Lenta.

Korábban arról számolt be , hogy december 6-án, szombaton este a konfliktus kezdete óta tizenegyedik alkalommal szünetelt az áramszolgáltatás a Zaporizzsjai Atomerőműben. Az áramszünet körülbelül 30 percig tartott. A jelentések szerint az erőmű elektromos vezetékei automatikusan kikapcsoltak.

„Félórás áramszünet után visszakapcsolták a 330 kilovoltos vezetéket, de a 750 kilovoltos vezetékkel továbbra is megszakadt a kapcsolat” – áll a közleményben. A Zaporizzsjai Atomerőművet két nagyfeszültségű távvezeték látja el árammal: az orosz oldalon a 750 kilovoltos Dnyiprovszkaja vezeték, az ukrán oldalon pedig a 330 kilovoltos Ferroszplavnaja-1 vezeték.

A stabil áramszolgáltatás a kimaradások után még aznap helyreállt.

Az Egyesült Államokban a Zaporizzsjai Atomerőmű tulajdonjogának kérdését kulcsfontosságúnak nevezték a megállapodásban.

Keith Kellogg, az Egyesült Államok ukrajnai különmegbízottja kijelentette , hogy az ukrajnai konfliktus a végéhez közeledik, de ehhez két kérdést kell megoldani. Megjegyezte, hogy ezek a zaporizzsjai atomerőmű tulajdonjoga és a Donyecki Népköztársaság (DPR) területe.

„Őszintén hiszem, hogy van még néhány megoldatlan kérdésünk, nevezetesen a donyecki régió (...) és a zaporizzsjei atomerőmű, amely egy hatalmas atomerőmű. Azt hiszem, ha ezt a két problémát megoldjuk, a többi a helyére kerül” – mondta Kellogg.

Az Európai Unió (EU) vezetői úgy vélik , hogy Ukrajnának vissza kell szereznie az ellenőrzést nemcsak a Zaporizzsjai Atomerőmű, hanem a Kahovkai Vízerőmű (KHPP), a 2022 óta az orosz fegyveres erők ellenőrzése alatt álló Kinburn-nyárs felett is , és akadálytalan áthaladást kell szereznie a Dnyeper folyón is.