Felhívták az EU vezetői Trumpot, hogy Ukrajnáról győzködjék

Újabb kemény telefonbeszélgetésen vagyunk túl – hangsúlyozta az amerikai elnök, miután egyeztetett a brit, a francia és a német vezetővel.

Nagy-Britannia, Franciaország és Németország vezetői szerdán telefonon egyeztettek Donald Trump amerikai elnökkel, hogy megvitassák Washington legújabb békefenntartási erőfeszítéseit az ukrajnai háború lezárása érdekében

Az úgynevezett E3-hatalmak külön nyilatkozataiban az áll, hogy a vezetők méltatták a Trump-adminisztráció közvetítői erőfeszítéseit, hogy szilárd és tartós békét érjenek el Ukrajnában – írja a Reuters.

Trump viszonylag szűkszavúan annyit mondott, hogy ő és a vezetők „meglehetősen kemény szavakat” használtak, de részletekbe nem kívánt belemenni, mindössze annyit mondott, hogy kifogásolta, hogy Zelenszkij évek óta nem tartott választásokat Ukrajnában, és hogy elharapózott a korrupció.

Azt mondtuk, mielőtt elmegyünk egy találkozóra, szeretnénk tudni néhány dolgot

– mondta Trump. „Szeretnék, ha a hétvégén részt vennénk egy európai találkozón, és az ott elhangzottaktól függően döntünk a továbbiakról.

Az európai vezetők tehát azt kérték Trumptól, hogy küldjön amerikai képviselőket egy hétvégi európai találkozóra Zelenszkijjel, hogy megvitassák a további lépéseket.

Kijevre a Fehér Ház nyomást gyakorol a gyors békekötés érdekében, de visszautasítja az Egyesült Államok által támogatott, a múlt hónapban előterjesztett tervet, amelyet sokan Moszkva számára kedvezőnek tartanak. Nagy-Britannia, Franciaország és Németország, más európai partnerekkel és Ukrajnával együtt az elmúlt hetekben kétségbeesetten dolgoztak az eredeti amerikai javaslatok finomításán, amelyek azt irányozták elő, hogy Kijev átadja területének egy részét Moszkvának, feladja a NATO-csatlakozási törekvéseit, és elfogadja a fegyveres erők méretének korlátozását.

A béketerv kidolgozása intenzíven folyik, és az elkövetkező napokban is folytatódni fog – áll az E3 közleményeiben.

Az Interfax Ukraine hírügynökség Zelenszkij irodájának egyik tanácsadóját idézve azt nyilatkozta, hogy az ukrán tárgyalócsoport egy konkrét javaslaton dolgozik válaszul a legújabb, 20 pontos, USA által támogatott béketervre – írta meg a vg.hu.

„Az amerikai féllel és partnereinkkel dolgozunk rajta. A biztonsági garanciák egy külön fejezetet képeznek – a véleményünk előkészítés alatt áll, és a garanciákat nyújtókkal egyeztetés alatt áll” – közölte.