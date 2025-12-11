Európa határozott fenyegetést kapott Oroszországtól

Újabb éles kijelentést tett Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, aki szerint Oroszország akár azonnal készen áll egy fegyveres konfliktusra Európával, ha a kontinens országai ezt választanák. A politikus ezt a nagykövetek részvételével tartott kerekasztal-beszélgetésen mondta az ukrajnai helyzettel kapcsolatban, ám mondandója a békéről ezúttal alig szólt.

„Ahogy elnökünk, Vlagyimir Putyin mondta: ha Európa úgy dönt, hogy háborúzni akar, mi készen állunk – akár most rögtön” – idézte az államfőt Lavrov a RIA Novosztyi szerint.

A kijelentés újabb feszültséget kelt az amúgy is kiélezett orosz–európai kapcsolatokban, miközben a nyugati országok továbbra is támogatják Ukrajnát az orosz invázió ellen, vette észre a hirado.hu.