Európa határozott fenyegetést kapott Oroszországtól
Az oroszok készen állnak
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter
Fotó: AFP/Pool/Alexander Nemenov
„Ahogy elnökünk, Vlagyimir Putyin mondta: ha Európa úgy dönt, hogy háborúzni akar, mi készen állunk – akár most rögtön” – idézte az államfőt Lavrov a RIA Novosztyi szerint.
A kijelentés újabb feszültséget kelt az amúgy is kiélezett orosz–európai kapcsolatokban, miközben a nyugati országok továbbra is támogatják Ukrajnát az orosz invázió ellen, vette észre a hirado.hu.