Egy kórházat csapott szét a mianmari hadsereg

Legalább harmincnégy ember meghalt és több tucatnyian megsérültek, miután szerda este Mianmar hadserege, azaz a katonai junta légicsapásokat hajtott végre egy kórház ellen az ország nyugati részén - írta a BBC. Mint olvasható, a létesítmény Mrauk-U városában található Rakhine államban, egy olyan területen, amelyet az Arakan hadsereg ellenőriz. Utóbbi az ország katonai rezsimje ellen harcoló egyik legerősebb etnikai alakulat.

Az orgánum szerint elmúlt hónapokban a hadsereg fokozta a légicsapásokat azért, hogy újabb területeket foglaljon vissza. Khaing Thukha, az Arakán szóvivője a BBC-nek elmondta, hogy az áldozatok többsége kórházi beteg és ápoló volt. A lap megjegyzi, a junta uralma alatt a polgári szabadságjogok is drámaian csökkentek az országban. Jogvédő csoportok közben azt állítják, becslésük szerint eddig több tízezer politikai disszidenst tartóztattak le, s sokakat törvénytelenül meg is kínoztak közülük.

A BBC hozzáteszi, a katonai rezsim december 28-ra általános választásokat hirdetett, amely szerinte a politikai stabilitáshoz vezető út első lépése lesz.