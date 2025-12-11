Brüsszel Törökországtól venne orosz légvédelmi rendszereket

Az Európai Unióban egyre komolyabban tárgyalnak egy meghökkentő javaslatról: Brüsszel megvásárolná Törökországtól az orosz gyártmányú SZ–400-as légvédelmi rendszereket, majd továbbadná azokat Ukrajnának, mondta a RIA Novosztyinak egy diplomáciai forrás - írta meg az Origó .

A hír szerint a brüsszeli ötlet „elegáns megoldásként” merült fel arra a régóta húzódó konfliktusra, amely Ankara és Washington között alakult ki a török SZ–400-beszerzés miatt. Az Egyesült Államok ugyanis rendkívül elégedetlen, amiért egy NATO-szövetséges orosz fegyverrendszert vásárolt, írja a RIA Novosztyi.



A források szerint az EU kész lenne közös, Ukrajna katonai támogatására elkülönített pénzből kifizetni a török rendszer árát.

Valamit úgyis vásárolni kell a közös alapból – fogalmazott a diplomata, aki szerint az üzlet több szereplőnek is előnyös lehet.

A névtelenül nyilatkozó forrás úgy látja, hogy az SZ–400-asok eladása segítené Törökországot abban, hogy rendezze viszonyát Washingtonnal és újra indulhassanak a tárgyalások az F–35-ös vadászgépek beszerzéséről. Az Egyesült Államok ugyanis 2019-ben kizárta Ankarát a programból, miután a törökök mégis megvették az orosz légvédelmi rendszert, és a CAATSA-szankciók keretében korlátozásokat is bevezettek török védelmi vezetőkkel szemben.

Donald Trump amerikai elnök szeptemberben úgy fogalmazott: az Egyesült Államok akár át is adhatja Törökországnak az F–35-ösöket, „ha Erdogan tesz valamit cserébe” Washingtonnak.