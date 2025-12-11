Külföld
Börtönbüntetés Pakisztánban
Elítélték a hírszerzés egykori vezetőjét
A hadsereg szóvivőjének közleménye szerint a katonai 15 hónapig tartó eljárás keretében indított pert a védelmi hírszerzés (Inter-Services Intelligence, ISI) egykori főigazgatója, Faiz Hamíd nyugalmazott altábornagy ellen a hadsereg működését szabályozó törvény alapján.
Hamídot 2024-ben vették őrizetbe, miután a legfelsőbb bíróság belső vizsgálatot rendelt el az úgynevezett Top City projekt csalással kapcsolatos vádak ügyében. A Top City vállalat Iszlámábád mellett magánlakóparkot fejlesztett.
A mostani bejelentés szerint a vádlott ellen négy vádpontban, politikai tevékenység folytatása, a titoktartási törvénynek az állam biztonságát és érdekeit sértő megszegése, hatalommal és kormányzati forrásokkal való visszaélés, valamint egyéneknek jogtalanul okozott kár miatt indítottak eljárást.
A szóvivő megfogalmazása szerint a bíróság „hosszú és fáradságos” jogi eljárás után minden vádpontban bűnösnek találta Hamídot, és 14 év szabadságvesztésre ítélte. A közlemény hangsúlyozza, hogy a katonai bírósági eljárás jogszerűen zajlott, biztosították Hamíd számára a védekezés teljes jogát, beleértve az általa választott védőügyvédet is. Hamíd rendelkezik a fellebbezés jogával – tették hozzá.