Belgium jogi lépéseket tehet

Belgium nem zárja ki jogi lépések megtételét arra az esetre, ha az Európai Unió lefoglalná a Belgiumban működő Euroclear értékpapír-letétkezelőnél tartott orosz állami vagyoneszközöket – nyilatkozta Bart De Wever a VRT flamand műsorszolgáltatónak.

A belga miniszterelnök szerint egy ilyen lépés jelentős kockázatokkal járna, amelyeket országának nem szabad egyedül viselnie.

A kormányfő elmondta, hogy Belgium jelenleg Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottsági elnökével tárgyal javaslatának módosításáról annak érdekében, hogy az összhangba kerüljön a belga fél által támasztott „racionális, ésszerű és indokolt” feltételekkel. De Wever szerint a tervezet átírására van szükség, ugyanakkor hozzátette: „Sok jó szándék mutatkozott, de különbség van aközött, hogy valaki jót akar tenni, és aközött, hogy ténylegesen képes is rá, és ezt a különbséget most át kell hidalni.”

De Wever hangsúlyozta: amennyiben nem sikerül kompromisszumra jutni, a jogi lépések lehetősége sem zárható ki. Úgy fogalmazott: ha olyan döntés születne, amely szerinte ellentétes a joggal, és jelentős kockázatot róna Belgiumra, akkor „semmit sem lehet kizárni”. Rámutatott, hogy akár maga az Euroclear is az Európai Bírósághoz fordulhat.

A miniszterelnök emlékeztetett, hogy az EU-nak vannak más lehetőségei is Ukrajna finanszírozásának támogatására, bár ezek egyhangú tagállami jóváhagyást igényelnek, ami például Magyarország ellenállása miatt jelenleg nem adott. De Wever továbbá „nagyon meggondolatlannak” nevezte az orosz központi bank vagyonának elkobzását, amely szerinte súlyos lépés lenne.

„Határozottan vannak jobb megoldások annál, mint ellopni a pénzt az orosz központi banktól. Ez komoly lépés. Véleményem szerint nagyon oktalan és meggondolatlan” – jelentette ki.

Belgium a jövő heti uniós csúcs előtt továbbra is a közös európai álláspontot kívánja támogatni, feltéve, hogy sikerül garantálni: a jogi és pénzügyi kockázatok nem kizárólag Belgiumot terhelik. A belga feltételek értelmében a tagállamoknak közösen kell vállalniuk minden esetleges orosz követelés költségét, emellett a brüsszeli Euroclearnek azonnali hozzáféréssel kell rendelkeznie azokhoz a forrásokhoz, amelyek fedeznek egy esetleges orosz visszafizetési követelést.